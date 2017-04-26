'Çanakkale'den sonra aynı kuşatılmışlığa asla izin vermeyeceğiz'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Çanakkale'den 102 yıl sonra aynı kuşatılmışlığa asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin güneyinden, kuzeyinden her neresinden olursa olsun, aynı kuşatılmışlığa yine bu millet aynı dirençle karşı koyacaktır." dedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Bursa Seyyar Jandarma Taburu Temsili Çanakkale uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşları'nın sadece Türkiye değil, dünya tarihi açısından da çok önemli olduğunu belirtti.

Bu savaşın önemli bir savunma savaşı olduğunu ifade eden Kaynak, "Çanakkale, yapıldığı tarihte ve şartlarda İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy diyor ya 'Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela.' Çanakkale'den 102 yıl sonra aynı kuşatılmışlığa asla izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin güneyinden, kuzeyinden her neresinden olursa olsun aynı kuşatılmışlığa yine bu millet aynı dirençle karşı koyacaktır." diye konuştu.

Kaynak, Çanakkale'nin, kardeşlik, birlik ve beraberliğinin bizzat yerinde görüldüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Çanakkale Şehitliği'ne gittiğinizde Erbilli ile Erzurumluyu, Şamlı ile Manisalıyı, Bursalı ile Bosnalıyı kucak kucağa vatan için şehit olmuş olarak görürsünüz. Misakımilli sınırları içindeki bu coğrafyanın her bir parçası, Çanakkale'de temsil edilmiştir ve Çanakkale'de şehadet şerbetine ulaşmıştır."

- "Çanakkale hakikaten bir milletin büyük destan yazdığı bir hadisedir"

Çocuklara 102 yıl öncesini, bu şartlarla anlatmanın önemli olduğunu vurgulayan Kaynak, sözlerine şöyle devam etti:

"Öyle bir savaş, öyle bir destan ki neticesinde 'Hey On Beşli' türküsüne konu olmuş. Askeri liselerin birinci sınıfında bile gençlerimiz, evlatlarımız subay yapılmışlar. Çanakkale hakikaten bir milletin 20'nci asra girerken en büyük destan yazdığı bir hadisedir. Bursa'nın o tarihte de aynen şimdiki gibi ülkemizin birlik ve beraberliğine, ülkemizin istiklaline ve istikbaline ne kadar katkı verdiğini böylece bir kere daha idrak etmiş olduk. 6 padişahın ev sahipliği yaptığı Bursa, aynı zamanda Türkiye'de Evlad-ı Fatihan'ın da en çok bulunduğu bir ilimiz. Bursa'nın 21. asırdaki bu kardeşliği, inşallah dünya barışına da örnek olacaktır. Çanakkale'de vatanı ve bayrağı için şehit düşen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, b

Başbakan Yardımcısı Kaynak:

- "Bakın dünya büyük bir kargaşa, kaotik bir ortama giriyor. Terör sarmalı artık bütün dünyayı sarmış vaziyette. Neden? Kimse birbirinin ırkına tahammül etmiyor. Kimse birbirinin inancına tahammül etmiyor. Kimse bir arada yaşamanın getirdiği hoşgörüye sahip değil" - "Bütün dünyaya şu çağda, içinde bulunduğumuz zor zamanlarda tekrar o hoşgörüyü, o bir arada yaşamayı örnek olarak gösterecek birçok şeye sahibiz"

BURSA (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Bakın dünya büyük bir kargaşa, kaotik bir ortama giriyor. Terör sarmalı artık bütün dünyayı sarmış vaziyette. Neden? Kimse birbirinin ırkına tahammül etmiyor. Kimse birbirinin inancına tahammül etmiyor. Kimse bir arada yaşamanın getirdiği hoşgörüye sahip değil." dedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Hançerli Fatma Sultan Medresesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Osmanlının 600 yıl çok geniş bir coğrafyayı adaletle yönettiğini belirtti.

Osmanlı döneminde hiç kimsenin diline, rengine, ırkına karışılmadığını ifade eden Kaynak, şunları söyledi:

"600 yıl adaletle hükmedebildiği için ayakta kalmış ve bu eserleri, bu medeniyeti bütün dünyaya sunmuş bir milletin, devletin devamıyız. Bakın dünya büyük bir kargaşa, kaotik bir ortama giriyor. Terör sarmalı artık bütün dünyayı sarmış vaziyette. Neden? Kimse birbirinin ırkına tahammül etmiyor. Kimse birbirinin inancına tahammül etmiyor. Kimse bir arada yaşamanın getirdiği hoşgörüye sahip değil. Ama bütün bunları biz yapmışız 600 yıl. Balkanlar'da 400 yıl hüküm sürmüş Osmanlı, hiçbir milletin dilini değiştirmemiş."

Kaynak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle çok güzel bir eseri ortaya çıkardığını kaydetti.

- "Yeniden ihya edilen, yeniden ayağa kaldırılan eserlerden bahsediyoruz"

"Bizim medeniyetimiz aynı zamanda bir vakıf medeniyetidir." diyen Kaynak, şöyle devam etti:

"Sadece insan değil, canlı cansız ne varsa bütün bunlar için vakıflar kurmuş, Müslüman için gayrimüslim için hepsi için vakıflar kurmuş ve onlara hizmet etmiş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Ve Allah'a şükrediyoruz, 15 yıllık bir süre sonunda satılan camilerden, yok edilen vakıf eserlerden değil, yeniden ihya edilen, yeniden ayağa kaldırılan eserlerden bahsediyoruz. Bütün dünyaya şu çağda, içinde bulunduğumuz zor zamanlarda tekrar o hoşgörüyü o bir arada yaşamayı örnek olarak gösterecek birçok şeye sahibiz."

Kaynak, daha sonra Vali İzzettin Küçük ve Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Yıldırım Camisi'nde incelemelerde bulundu, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Restorasyonu gerçekleştiren firma yetkilileri, Başbakan Yardımcısı Kaynak'a çalışmaları bir yıl içinde bitirme sözü verdi.