'Can ve mal güvenliği yok demek yakışıksız bir ifade'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman Focus dergisine yaptığı açıklamayı eleştirerek, "Kalkıp 'Türkiye'de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği' yok diye bir ifade etmek, asla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yakışır bir ifade değildir. Bir ana muhalefet partisi lideri konumunda olan birisinin söylemeyeceği bir sözü, Türk siyasi hayatında duyduk." dedi.

Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Hacıbaba Su Arıtma Tesisi'nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Gül, Türkiye'de herkesin birinci sınıf ve bir tarağın dişleri misali eşit olduğunu söyledi.

Hükümetin şu ana kadar hiçbir gerekçeyle etnik ve dinsel açıdan bir ayrım yapmadığını ve bundan sonra da yapmayacağını vurgulayan Gül, 80 milyon vatandaşın canı, malı ve emniyetinin devletin güvencesi altında olduğunu kaydetti.

Gül, CHP'nin Türkiye'yi her fırsatta dış ülkelere şikayet ettiğini ve bunun doğru bir tutum olmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kalkıp 'Türkiye'de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yok' diye bir ifade etmek asla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yakışır bir ifade değildir. Bir ana muhalefet partisi lideri konumunda olan birisinin söylemeyeceği bir sözü, Türk siyasi hayatında duyduk. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki demokrasi hayatında hiç bir şekilde bunun örneği yoktur. İlk defa bir ana muhalefet partisi lideri çıkıp kendi ülkesini dünyaya şikayet etmiştir. Can mal güvenliği olmasaydı tek başına buradan çıkıp şuraya kadar gidiyorsun. Senin canının güvenliğini kim sağladı. Türkiye Cumhuriyeti sağlamadı mı? 80 milyon vatandaşımız can mal güvenliği için emniyetiyle, polisiyle, askeriyle, hakimiyle, savcısıyla, bu devlet, bu hükumet, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz çalışmıyor mu? İnsanımızın canının, malının güvenliği için çırpınan bu insanlara neden saygısızlık yapıyorsun?"

Bu coğrafyada ana muhalefetin hiç bu kadar alçalmadığını belirten Gül, muhalefetin açıklamalarının Türkiye'nin değerlerine ve siyasi ahlakına uymadığını söyledi.

Türkiye'de uzlaşma ve toplumsal mutabakat olduğunu anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kutuplaşmayı sağlamak adına yapılan bu açıklamalar milletimiz tarafından asla tasvip görmeyecektir. Bakınız, FETÖ davalarında yargılamaları görüyorsunuz. Hiç kimse 'suçluyum demiyor', kabul etmiyor. Kamerayı gösteriyor, o 'ben değilim' diyor. Milletin aklıyla alay edecek şekilde savunma yapıyorlar. 'Şöyle oldu, böyle oldu'. Bakıyorsunuz, FETÖ'nün benzer dilini ana muhalefet partisinin genel başkanı da kullanıyor. Bir siyasetçiye yakışmaz. Atatürk'ün kurduğu bir partinin genel başkanı olacaksınız, Türkiye Cumhuriyeti'ni dışarıya şikayet edeceksiniz. Bu en başta CHP seçmenine saygısızlıktır. 80 milyon insana saygısızlıktır. Kılıçdaroğlu bu söylemi ve tutumuyla, kendi partisine de siyasete de Türk demokrasisine de milletin birlik ve beraberliğine de gerçekten zarar verici beyanatlarda bulunmaktadır."

Bakan Gül, soruları yanıtladı

Gül, açılışın ardından, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin "CHP'nin 26-30 Ağustos'da Çanakkale'de yapacağı Adalet Kurultayı'nı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Gül, CHP'nin hangi programı yaptığının kendilerini ilgilendirmediğini ancak Türk milletinin bağımsız ve tarafsız bir yargısının bulunduğunu söyledi.

Türkiye'de adaletle ilgili bir problem olmadığını vurgulayan Gül, "CHP, FETÖ ağzını önce bıraksın, darbecilerin yanında terör örgütü ile aynı dili kullanmaktan vazgeçsin. Şu milletin yanında bari iki gün durmaya çalışsın. Yenikapı'da bir gün durdular, şurada 3 gün dursaydınız. CHP'yi, FETÖ'ye karşı milletin yanında durmaya, FETÖ ağzıyla konuşmamaya davet ediyorum. CHP'nin adalet ile neyi var bilinmez ama Türk milletinin bağımsız ve tarafsız yargısı var." diye konuştu.

Gül, FETÖ sanıklarının mahkemeye tek tip kıyafet ile ne zaman çıkacağı yönündeki soru üzerine, çalışmaların devam ettiğini ve kamuoyunun yakında bilgilendirileceğini aktardı.

Türkiye'de bağımsız ve adil bir yargı sisteminin olduğunu belirten Gül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin yargılanmasına da devam edildiğini hatırlattı.

"Herkes yargıya sonuna kadar güvensin"

Millete karşı işlenen hiçbir suçun cezasız kalmayacağına işaret eden Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes yargıya sonuna kadar güvensin. Adaletin sonuna kadar tecelli edeceğine asla şüphe duymasın. Şu an görüyorsunuz, Akıncı üssü davası. Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast düzenleyen teröristler yargılanıyor. Umudumuz adaletin erken bir şekilde, Türk milletinin beklediği adil şekilde karar vermesini bekliyoruz. Tiyatroları izliyoruz. Bütün milletimiz görüyor. Bu tiyatroların, bu yalanların hiçbir geçerliliği yoktur. Bunların hepsi, bu terör örgütünün nasıl organize suç örgütü olduğunu gösteriyor. Söylenenleri inkar ediyorlar ama dosyalarda deliller var. Meclis bombalanmış, Külliye bombalanmış. 250 vatandaşımız şehit olmuş. Bunlarla ilgili her türlü şey dosyada mevcuttur. Dosya kapsamında ne varsa gerekli cezayı alacaklar."