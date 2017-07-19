Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sendikacı kadın bakan

Adana'da 7 Haziran 1979'da doğan Sarıeroğlu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı.

Sarıeroğlu, Hak-İş Konfederasyonu çatısı altında bulunan Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanlığı, Hak-İş Kadın Komitesi Başkanlığı, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini üstlendi.

"Kadın Çalışmaları El Kitabı-Çalışan Kadınlar: Hakları ve Yeni Yasal Düzenlemeler" adlı kitabı bulunan Sarıeroğlu, "Kayıtlı Çalışmanın Avantajları", "İş Arama Teknikleri", "Çocuk Hakları", "AB Ülkelerinde En İyi İkili Sosyal Diyalog Örnekleri" isimli ortak kitaplara da imza attı.

Çankaya Belediyesinde Meclis Üyeliği yaptı

Sarıeroğlu, 2008-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarında MKYK üyesi olarak görev yaptı. Genel Merkez Kadın Kollarında, İstihdam Komisyonu Başkanlığı, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu İllerini Kapsayan 6. Bölge Koordinatörlüğü ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2009-2014 yıllarında Çankaya Belediyesinde AK Parti Belediye Meclis üyeliği görevinde bulunan Sarıeroğlu, 25. ve 26. dönemde AK Parti'den Ankara Milletvekili seçildi.

Kongrede yeniden MKYK üyesi olarak seçilmişti

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi olan Sarıeroğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan 12 Eylül Askeri Darbesinden Sonra Oluşturulan Diyarbakır 5 No'lu Cezaevi İnceleme Alt Komisyonu üyeliği ile İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonu Başkanlığı görevlerini sürdürüyordu.

21 Nisan-3 Kasım 2016'da başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nda Katip Üye olarak görev yapan Sarıeroğlu, 22 Mayıs 2016'daki AK Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçildi.

17 Haziran 2016'dan itibaren AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Birim Başkan Yardımcısı görevini sürdüren Sarıeroğlu, 21 Mayıs'ta gerçekleştirilen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yeniden seçilerek MKYK üyeliğine getirildi.