Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: KİT'lerde yeni istihdam alanları açacağız

Bakan Sarıeroğlu, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Mamak İlçe Kadın Kolları Kongresinde konuştu, Taşeron düzenlemesinin büyük bir titizlikle hazırlandığına dikkati çeken Sarıeroğlu, düzenlemenin hazırlık aşamasının tüm bakanlıkların görüşü alınarak yapıldığını bildirdi.

Sarıeroğlu, "KİT'lerde şimdi yeni istihdam alanları açacağız. O istihdam alanlarına taşeronda çalışan kardeşlerimizi geçirerek peyderpey o alanda da taşeronu sonlandırmak için çalışma içerisinde olacağız." diye konuştu.

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, Kadınların iş gücüne katılma oranının yüzde 34 seviyesine yükseldiğini belirterek şöyle devam etti:

"Sadece son 10 senede 4 milyon kadınımız iş gücüne katıldı. Bu, Türkiye'de kadınlara yönelik çalışmaların göstergesi. İŞKUR, 1 milyon 200 bin kişiyi işe yerleştirdi. Bunun 400 binini kadınlar oluşturdu. Güçlü bir ülke doğrultusunda kadınların istihdamda yer alması için var gücümüzle çalışacağız.’’ dedi



"Hiç kimse Türkiye'nin sabrını sınamaya kalkmasın"

Bakan Sarıeroğlu, Türkiye'nin çok önemli süreçlerden geçtiğine değindi. "Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

Sarıeroğlu "Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 72 kardeşimizi şehit vermiştik, onların anısına 72 uçağımızla birlikte hava harekatını başlatmış durumdayız. Hiç kimse Türkiye'ye talimat vermeye kalkmasın, hiç kimse Türkiye'nin sabrını sınamaya kalkmasın. Bizim Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu, sınırımızda PKK'sı, PYD'si, YPG'si, DAEŞ'i tüm terör örgütlerine karşı sınır güvenliğimizi, bölgemizin sınır koridorunda oluşturulmak istenen o kuşağı yok etmeye yönelik bir operasyondur. Rabbim Mehmetçiğimizi korusun, hiçbir evimize ateş düşürmesin. Rabbim onlarla birlikte olsun, ordumuzu bu operasyonda muzaffer kılsın." dedi.



AA