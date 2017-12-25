Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: 1 milyon kişiyi kapsayan bir düzenleme yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "1 milyon kişiyi kapsayan bir düzenleme yaptık. 4C statüsünü tamemen ortadan kaldırıyoruz. 4C'liler 4B statüsüne geçirilecek. Kadroya geçildikten sonra maaşlarda artış olacak. Kadroya kıdemle birlikte geçiş olacak. Taşeron firmalar da mağdur edilmeyecek, tazminatları hemen ödenecek." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'a yaptığı açıklamada taşeron işçileri kadroya alan düzenlemede işvereni de düşündüklerini bu kapsamda ilgili Ticaret Odaları, TOBB Başkanı ile istişarelerini sürdürdüklerini bildirdi.

Açıklamalarına, Hakkari'de bugün şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

Gerçekten uzun bir çalışma dönemini geride bırakarak titizlikle hassasiyetle yürüttüğümüz sürecimizin sonuna gelmiş olmaktan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Rakamlar konusunda farklı yerlere çekmek bu işi gölgelemeye yönelik çalışmalar söz konusu fakat biz sayın Cumhurbaşkanımız 5 Aralık itibariyle AK Partimizin grup toplantısında bir açıklama gerçekleştirmişti bu konu ile ilgili bundan sonra kamudan taşeronu ortadan kaldırıyoruz diye bir rakam telafuuz etti 900 bin kişi kapsamımız aynı o gün sayın Cumhurbaşkanımız hangi açıklamayı yaptıysa bugün biz aynı şekilde düzenleme yapmış durumdayız. Öncelikle bunu ifade etmem gerekiyor. 1 milyon kişiyi içine alan bir çalışma içerisinde olduk bu dönemde. Az önce de ifade ettim bugüne kadar bu kadar kişiye dokunan direk olarak yaşamlarına, gelirlerine, hanelerine pozitif katkı sağlayacak böylesine bir düzenleme gerçekleşmemişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: 1 milyon kişiye dokunan önemli bir düzenleme yaptık. https://t.co/GSildbPSSt pic.twitter.com/5NHyNJ7S20 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Aralık 2017

Kamuda bundan sonra personel alımına dayalı hizmet ihalesi yapılmayacak

Dört aşamalı bir çalışma gerçekleştirdik. Birinci aşamamızda, 5018 sayılı Merkezi Bütçe Kanunu ile düzenlenen genel bütçeden pay alan bütüm kamu kurum ve kuruluşlarımız çalışmamızın kapsamında. Özel bütçeli idarelerimiz çalışmamızın kapsamında, denetleyici ve düzenleyici kuruluşlarımız sosyal güvenlik kuruluşlarımız bu ilk aşamadaki çalışmamızın kapsamında. Dün de bu kapsama giren kuruluşların listelerini yayınladık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda bundan sonra personel alımına dayalı hizmet ihalesi yapılmayacak. Taşeron konusunu kamunun gündeminden artık kaldırıyoruz. Burada 450 bin kişi sürekli kamu işçisi kadrosuna geçmiş olacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D statüsünde bundan sonra istihdam edecekler.

Bundan sonra çalışmak daha da kıymetli hale gelecek. Yerel yönetimlerimiz, mahalli idadelerimiz ile ilgili gerçekleştirdiğimiz ikinci çalışmamız var. Burada il özel idarelerimiz, belediyelerimiz, belediyelerimizin şirketleri, mahalli idare birliklerimiz kapsamda. Buralarda da yaklaşık 450 bin kişi, 400 bin kişi idi bu 450 bine yükseldi. Çünkü belediyelerimizin yanında, belediye iştirakleri ve şirketlerinde de bundan sonra personel alımına dayalı hizmet ihalesi yapılmayacak kuralını açıkça dün yayınladığımız KHK'ye koyduk. Böyle olunca 50 bin kişi daha kapsama dahil olmuş oldu. Bu anlamda bütün az önce saydığım belediyelerimiz, il özel idarelerimiz, belediyelerimizin şirketleri, iştirakleri, mahalli idare birliklerimizde bundan sonra taşeron çalışma gündemden kalkmış durumda. Bu şirketlerin, belediye iştiraklerinin direk elemanı olacaklar.

Burada çok önemli olan bir konu ve çalışmalarımızı yaparken de birazcık böyle bilgiler dışarıya çıkmış ama eksik yada yanlış çıkmıştı. Çöp toplama, park bahçe ve temizlik işleri ile ilgili de biz tüm ihale şekillerini ortadan kaldırıyoruz. Bundan sonra belediyelerimiz bu hizmetlerini her türlü hizmet alımı da olsa, personel alımı da olsa belediye iştirakleri ve şirketleri eliyle gerçekleştirecekler diye hüküm altına alıyoruz. Bu alanda hiçbir şekilde bundan sonra belediye ve iştirak çalışanları dışında kimseye iş yaptıramayacaklar. Bundan sonra belediye iştiraklerinde işe girmek kuralı bir sisteme kavuşmuş olacak. Öyle kolay bir işe giriş sistemi olmayacak aracı kurumlar aradan kalkıyor bu konuda İçişleri Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız ve Devlet Personel Başkanlığımız görüşleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığımız bir esas usullerle ilgili bir düzenleme gerçekleştirecek ve Bakanlar Kurulumuza getirecek. Bundan sonra işe alımlar işyerlerindeki şartlarla ilgili İçişleri Bakanlığımızın çok ciddi yetkileri olmuş olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu: 4 Aralık 2017’ye kadar taşeron olarak çalışanlar kadroya geçirilecek.https://t.co/GSildbPSSt pic.twitter.com/gmbDbYU05r — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Aralık 2017

Üçüncü çalışmamız, mevsimlik geçici işçilerimiz ile ilgili. 5 ay 29 gün çalışan bir gerçekten emekçi grubumuzun yıllardır talepleri vardı. Bunlara 4 ay daha çalışma imkanı getiriyoruz.

4C statüsünü tamamen ortadan kaldırıyoruz 4C'liler 4B statüsüne geçirilecek

-Dördüncü çalışmamız da, 4/C statüsünde çalışan, özelleştirmeyle gelen diğer taraftan TBMM'de, Yüksek Seçim Kurulunda, TÜİK'te mesela anketörlerimiz vesayire vardı. Bu grup yıllardan beri bir talep içerisindeydi. Göreve geldikten sonra ben kamu görevleriyle toplu sözleşme sürecini yürütme ile başladım göreve. Masamızın temel gündem maddelerinin birisi bu 4/C'deki arkadaşlarımızdı. Daha önceki toplu sözleşmede bir temenni maddesi olarak ele alınmış bir konuydu. Buradaki kardeşlerimizin tamamını 4/B statüsüne geçiriyoruz ve 4/C statüsünü de ortadan kaldırıyoruz. Bundan sonra ülkemizde 4/C'li çalışma şekli sözkonusu olmayacak. Bu statü karmaşalarını bu çalışmaları yaparken de yaşadık. Çalışma şartlarımızı daha iyi hale getirmek bu temel hedefimiz. Çalışmaları yaparken bu ihaleleri ortadan kaldıracağımız için taşeron firmalarda 12 ayın altında yapılan ihaleler olduğunu da tespit ettik. Milli Eğitim Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın dönemsel işleri ile ilgili, orada da yaklaşık 40-50 bin kişilik bir grubumuz vardı. Bundan sonra böyle ihaleler yapılmayacağı için bu kapsama onları da dahil ettik. 12 ayın altında ama sürekli iş olan konularda buradaki kardeşlerimizi geçici işçi statüsüne aldık 4/B'nin içerisinde geçici işçi pozisyonunda bundan sonra çalışmalarını sürdürecekler. 1 milyon kişiye dokunan gerçekten önemli bir düzenleme yaptık. Tüm çalışanlarımıza tüm emekçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Başvuru süresi 10 gün olacak

2 Ocak 2018 itibari ile başvuruları almaya başlayacağız. 10 günlük bir başvuru süresi olacak. Bir de değerlendirme süresi olacak ve bir sınav süreci başlayacak. Bu arkadaşlarımız yıllardır kamuda çalışan kişiler. Alt işveren işçisi de olsalar milletimize, vatandaşlarımıza alanlarında hizmet ediyorlar. Yeterliliklerini ortaya koymuşlar ki buralarda çalışıyorlar. Biz bu sınavı toplum vicdanı açısından ortaya koyduk. Şu anda hali hazırda kamu işçisi olmak için KPSS ile İşkur'a başvurma durumu var oradan kurumlarımıza bir İşkur aracılığı ile gönderiyoruz. İstenen sayının üç katı üzerinde. Liste altı olanları da kura ile belirliyoruz. O anlamda bu sistemin uyumlu olması açısından böyle bir mekanizmayı toplum vicdanı açısından koymamız gerekiyordu. Bir sınav gerçekleştireceğiz. Bunlar da yetkinlikleriyle bağlantılı olacak. Eleme amacı taşımıyoruz. Süreç içerisinde de aksayan şeyler olursa istişare ile paydaşlarımız ile birlikte bu sınav ile ilgili konuları inşallah ortaya koyacağız inşallah kısa süre içerisinde de içeriğini ilan edeceğiz. Biz ilk günden itibaren ben, sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptıktan sonra da bu sınav konusunu. Ne varsa çalışmamızın içerisinde ifade ettim. Alo 170 üzerinden Çalışma Bakanlığının web sayfası üzerinden de geri bildirimleri biz aldık. Sınav konusu böyle ortak olarak hepimizin hem fikir olduğu bir konuydu. Yıllardır KPSS'ye girmiş ve atanmayı bekleyen kesimlerimiz var buralardan da bunun doğru bir yöntem olduğuna dair geri bildirimler oldu.

Kadroya geçildikten sonra maaşlarda artış olacak

Çalışanlarımız kadroya sözleşme şeklinde değil direk geçmiş olacaklar. Geçmiş dönemlerdeki kadroya alım süreci nasılsa koyduğumuz mekanizma da aynı şekilde. Yeni birşey eklemedik. Toplu sözleşmeleriyle birlikte şu bağıtlanmış olan sözleşmelerimiz var. Direk etki edecek konu 52 günlük bir ilave tediye artışı ve katkısı olacak. Yılda kamu işçilerine verilen zaten bu ilave tediyemiz uygulama. Yılda 4 parçada gerçekleştiriliyor. Aya vurduğumuz zaman bürüt 385 lira gibi bir artışla inşallah 3 ay sonunda karşı karşıya gelmiş olacaklar. Zaman içerisinde toplu sözleşmeler bittikten sonra da yeni süreçlerde inşallah bütün sosyal haklar, ücretler normal seyrine normal yoluna girmiş olacak.

Kıdem kazanılmış bir haktır, kadroya kıdemle birlikte geçiş olacak

Daha önce sendikal haklar söz konusu değildi. Toplu sözleşme imkanı söz konusu değildi. Kıdem tazminatları ile ilgili alt işverenle alakalı bir sorumluluk söz konusuydu bunların hepsini düzenlemiştik. Sendikal hak ve özgürlük konusunda önemli bir aşamaya gelmişlerdi. Baktığımız zaman zaten şu anda sendikalı olmayan bu 450 bin kişi içerisinde ilk grupta 20-30 bin kişilik grubumuz var. Belediyelerde de bir sendikalılık söz konusu. Bu anlamda sendikal özgürlükler konusunda sıkıntı yok. Bu çalışanlarımızın kendi iradesidir. Bizim bu konuda kamu olarak, hükümet olarak etkimiz olamaz en temel hak ve özgürlükler içerisinde zaten. Dünden bu yana kıdem ile ilgili bir tartışma oldu. Bu da kazanılmış bir haktır aslında. Kıdem konusunda geçmişten itibaren en son çalıştıkları ya da süreç nasıl işlediyse kıdemleri ile birlikte biz geçireceğiz. Bunlar gelecek dönemlerde yıllık izinlerine ve bütün haklarına etki edecek. Hak kaybı olmayacak. Kamuda emeklilerin zaten çalışması söz konusu değil. Düzenlememiz bundan dolayı gerçekleştirildi. Biz mesela bir yaş sınırı koymadık. Şu an taşeronda olanların emeklilik maaşına, emeklilik hakkına kavuşuncaya kadar da çalışma imkanı getiriyoruz. Bu anlamda da çok geniş önemli bir açılım da gerçekleştirmiş durumdayız. Ama emekli olup da taşeronda emekli maaşı alarak çalışanların şu andaki kamudaki uygulama nedeniyle zaten çalışma imkanları söz konusu değil.

Şehir hastanelerinde çalışanların durumu

Şehir hastaneleri gerçekten önemli. Bu kapsamda 160 bin kişilik sağlıkta çalışan taşeron grubumuz vardı. Bu anlamda şehir hastaneleriyle ilgili yeni bir sürece girdik. Şehir hastanelerimiz açıldıkça mevcut hastanelerimizin kapanması ve oradaki çalışanlarımızın şehir hastanelerine geçişi söz konusuydu. Orada da çalışma şekli, mevcuttan daha farklı bir çalışma şekli firmalarımızla yapılan süreçler. Burada biz yıllardır hastanelerimizde emek vermiş çalışmış alın teri dökmüş kardeşlerimizin de mağdur olmasını istemediğimiz için geçiş yapan ve hali hazırda 4 Aralık itibariyle çalışan tüm şehir hastanelerinde daha önce taşeronda çalışıp geçmiş olanların tamamını da kadro imkanıyla buluşturmuş durumdayız.

4 Aralık 2017'ye kadar taşeron olarak çalışanlar kadroya geçirilecek

Sayın Cumhurbaşkanımız 5 Aralık'ta açıklama yaptı. Maalesef ki aslında bu konu da üzerinde tartıştığımız bir konuydu söz konusu açıklama yapıldıktan sonra işten çıkarmalar, çıkarılan kişilerin yerine almalar gibi adaletsiz bazı uygulamalar ile ilgili bakanlığımızda, bunlara engel olmak, bugüne kadar kim o alanda açıklama yapıldığı güne kadar çalışıyorsa oradaki kardeşlerimizin alımını sağlayacağız. Değiştirmedik o tarihi o konuda çok yüksek bir hassasiyet de gösterdiğimizi ifade edeyim.

İzinli olanlar, askerde olanlar, doğum iznine gitmiş olanlar daha da ilerisini yaptık onların yerine bakan geçici kişiler de söz konusu oluyor, biliyorsunuz. Kamuda bundan sonra bu ihaleler yapılmayacağı için o geçici kişiler ile ilgili alım olmayacağı düşüncesi ile doğum iznindeki, askerdeki ya da sağlık raporu ile izinde olan ya da yıllık ücretli izin, ücretsiz izinde olanların yerine bakan geçici kişileri de işçilerimizi de kadroyla buluşturuyoruz bu düzenlemede. Bu da benim en önem verdiğim süreçteki konulardan birisiydi. Askerden dönenler başvurularını ne zaman yaparlarsa işlemlerini gerçekleştirip doğum iznindekilerin inşallah başlatmış olacağız.

Taşeron firmalar da mağdur edilmeyecek tazminatları hemen ödenecek

Biz hiç kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Bu anlamda bu konuda da hassasiyetle ve bir tane maddemiz bununla ilgili düzenlemelerle bağlantılı. Maliye Bakanlığımızın direk alanına giren bir konu. Biz görüştük bu süreç içerisinde firmalarımız ile ilgili Ticaret Odalarımız, TOBB Başkanımızla istişarelerimizi sürdürdük. İnşallah onların da mağdur olmamalarını diliyoruz. Oralarda da çalışan kardeşlerimiz var. Kimsenin ekmeğinden işinden gücünden olması arzusunda değiliz. Biz bu düzenleme ile daha iyi birşey yapma gayreti içerisinde olduk. Sıkıntı olabilecek konuları riskleri ortaya koydular kendileri. Zaman içerisinde bakacağız. Tazminatlar zaten hemen ödenecek. İşin yüzde 80'i ile kalanı arasındaki farkın yüzde 5'i şeklinde bir tazminat ödemesi söz konusu olacak. Araç gereçler, kullandıkları malzemeler bunlarla ilgili yapmış oldukları yatırımlarla ilgili komisyonlarımız oluşturulacak. Fiyat belirlemeleri yapılacak. Ya kiralama ya da satın alma yöntemine kamu olarak gideceğiz. Bunlar dışında almış oldukları krediler olabilir ileriye dönük bunlardan bahsediyorlar. Süreç içerisinde tabiiki bunları istişare içerisinde olacağız. Elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Şöyle genel bir araştırma da yaptık. Dengeli bir durumda görüyoruz ama mağduriyet olduğu zaman da biz devlet olarak kamu olarak bu süreçten onların olumsuz etkilenmemesi için ne gerekiyorsa makul şartlar içerisinde istişare ile ortaya koyacağız.

Beklentinin çok üzerinde bir düzenleme yaptık. Birçok modelden bahsedildi biz bunların hiç birini gerçekleştirmedik direk kadroya geçiş yapıldı. Ben çok memnunun dünden bu yana çok güzel dualar, hayatlarına çok güzel dokunuşlar yaptığımız kardeşlerimiz olduğunu görmüş olmaktan dolayı büyük memnunuyet duyuyorum. Bu memnuniyete bu güzelliğe inşallah muhalefette ortak olmak konusunda bir duruş sergiler diye arzu ediyorum.

Güvenlik soruşturması artık kamuya alımlarda biliyosunuz söz konusu. Bizim buna ekstra eklediğimiz bir durum değil. İnşallah hızlı bir biçimde olmasını sağlayacağız. Bununla ilgili de temaslarımız görüşmelerimiz devam ediyor. Belli bir aşaması zaten 15 Temmuz sonrasında gözden geçirme süreçleri olmuştu onları da dikkate alacağız. İnşallah sağlıklı bir şekilde o sürecinde işlemesi için önlemlerimizi almaya çalışıyoruz.

