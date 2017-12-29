ByLock'tan tahliye edilenler için yeni KHK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock yönlendirmesi yapıldığını açıklamıştı. Yönlendirme, FETÖ sanığı Eski TÜBİTAK çalışanı firari Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen "Mor Beyin" yazılımıyla gerçekleşmişti.
Açıklamanın ardından haklarında başka suçlama olmayanların tahliyesine başlanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ByLock açıklaması
Bir kaç gün sonra çıkarılacak yeni Kanun Hükmünde Kararname ile tahliye edilenlere mesleğe dönüş yolu açılacak. KHK Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvurular başlayacak.
Başsavcılık FETÖ'nün 'Mor Beyin' tuzağı için harekete geçti
Kaynak: TRT Haber