  • 18 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » ByLock'çu avukatlar hakkında gözaltı kararı

ByLock'çu avukatlar hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "ByLock" kullandığı tespit edilen 22'si avukat, üçü Türkiye Barolar Birliği personeli 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

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ByLockçu avukatlar hakkında gözaltı kararı

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandığı belirlenen 22'si avukat ve 3'ü Türkiye Barolar Birliği çalışanı 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen 22'si avukat, 3'ü Türkiye Barolar Birliği personeli 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 13 kişinin gözaltına alındığı ve ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi. Haklarında karar çıkarılan diğer zanlıları gözaltına alma işleminin ise sürdüğü öğrenildi. AA

Etiketler: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "ByLock"
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