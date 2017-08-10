  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » ByLock'çu 35 gazeteciye gözaltı kararı

ByLock'çu 35 gazeteciye gözaltı kararı

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı verildi.

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ByLockçu 35 gazeteciye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı verildi.

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Etiketler: İstanbul, FETÖ operasyonu, fetö medya, fetö
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