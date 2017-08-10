ByLock'çu 35 gazeteciye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...
FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 35 gazeteci hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor...