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Buradasınız : » » ByLock'çu 26 polis gözaltına alındı

ByLock'çu 26 polis gözaltına alındı

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve KHK ile meslekten ihraç edilen 26 polis gözaltına alındı.

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ByLockçu 26 polis gözaltına alındı

Niğde merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkartılan 40 eski polisten 26'sı gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Niğde merkezli Giresun, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Aksaray ve Gaziantep'te, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 40 polis hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Operasyon kapsamında Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde'de meslekten ihraç edilen 2 komiser 11 komiser yardımcısı olmak üzere 13 kişiyi gözaltına aldı.

Polis ekipleri diğer illerde ise haklarında yakalama kararı bulunanlardan 13 kişiyi gözaltına alırken, 14 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalarını sürdürüyor. 

Etiketler: bylock, fetö, FETÖ operasyonu, Niğde
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