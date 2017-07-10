ByLock kullanıcısı 43 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Başbakanlık ve bağlı kuruluşlarda 6'sı aktif görevde olan 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.