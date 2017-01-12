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ByLock kullanan 9 asker gözaltına alındı

Kocaeli'de FETÖ/PDY'na yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan 9 asker gözaltına alındı.

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ByLock kullanan 9 asker gözaltına alındı

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan 9 asker gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütünün Kocaeli ilindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı emriyle görevden uzaklaştırılan ve örgütün kriptolu haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen jandarma yüzbaşı İ.G, jandarma üsteğmenler A.Y, N.A. ve L.G, jandarma teğmen H.İ.T, jandarma astsubay kıdemli çavuş K.A, jandarma uzman çavuşlar E.Ç, B.E. ve İ.S'nin dün yakalandığı belirtildi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan jandarma üsteğmen D.O, jandarma uzman çavuş M.A. ile E.A. ve M.A'nın yakalanması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Etiketler: PDY, Kocaeli, fetö, bylock
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