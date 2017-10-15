Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin üçüncü çeyrekteki büyüme hızının yüzde 7'nin üzerinde olabileceğini belirterek, "2018-2020 sürecinde yüzde 5,5 büyüme hedefinin de üzerine çıkma ihtimalimiz yüksek." dedi.

Elvan, özel bir TV programında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin bu yıl hedeflenen rakamın üzerinde büyüme performansı göstereceğine işaret eden Elvan, söz konusu rakamın bazı uluslararası kuruluşların Türkiye için öngördüğü büyüme tahminlerinin çok üzerinde olduğunu söyledi.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bu yıl için öngördüğü büyüme rakamının yüzde 2,5 olduğunu anımsatan Elvan, "Bloomberg, 'Türkiye yüzde 4,2 büyüyecek', JP Morgan ise 'yüzde 4,6 büyüyecek' demiş. Gerçekleştirdiğimiz rakamın çok altında büyüme hedefleri koyduklarını görüyoruz. Bu kuruluşlar Türkiye'nin, tahminlerinin çok üzerinde büyüdüğünü gördüler ve büyüme rakamlarını revize ettiler. IMF yüzde 2,5'ten yüzde 5,1'e yükseltti tahminini. İki katından fazla bir revize söz konusu. Türkiye’nin çok canlı, güçlü bir ekonomik altyapısı var ve biz büyüme performansımızı rahatlıkla sürdüreceğiz. 2018-2020 sürecinde yüzde 5,5 büyüme hedefinin de üzerine çıkma ihtimalimiz yüksek." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 5,2, ikinci çeyrekte yüzde 5,1 büyüdüğünü anımsatan Elvan, "Üçüncü çeyrekteki büyüme hızımız muhtemelen yüzde 7'nin üzerinde gelecek." diye konuştu.

Elvan, ekonomik göstergeler itibarıyla son 8-9 yılın en iyi rakamlarına ulaşıldığının altını çizerek, PMI imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksinde son 10 yılın en iyi rakamlarına ulaşıldığını bildirdi.

İmalat sanayisindeki kapasite kullanım oranlarında yüzde 79 ile son 9 yılın en iyi rakamının yakalandığını belirten Elvan, otomotiv gibi bazı sektörlerde söz konusu oranın yüzde 90’lara yaklaştığını dile getirdi.

Elvan, firmalardan 2018 yılı itibarıyla daha güçlü şekilde yatırım yapmalarını beklediklerini vurgulayarak, sermaye malı üretiminde temmuz-ağustos aylarında ciddi üretim artışı olduğunu ifade etti.

İhracatta da yüzde 10'un üzerinde büyüme performansı görüldüğünü kaydeden Elvan, yıl sonu itibarıyla 156,5 milyar dolarlık ihracat beklentileri olduğunu kaydetti. Elvan, özellikle uluslararası piyasalarda, Avrupa piyasalarında ciddi bir canlılık ve talep olduğuna dikkati çekerek, ihracat ve üretim açısından son derece iyi rakamlara ulaşıldığını söyledi.

"Attığımız her adım, Türkiye'nin daha iyiye gitmesine yöneliktir"

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının bankalara ibraz edilen toplam çek tutarına oranının yüzde 2,3 ile son 8 yılın en iyi düzeyinde olduğunu aktaran Elvan, ekonominin çarklarının hızla işlediğini vurguladı.

Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerine oturtulduğunu dile getiren Elvan, şunları kaydetti:

"Mali disiplin konusunda inanılmaz bir kararlılığımız var. İktidara geldiğimiz günden bugüne kadar mali disiplin konusunda Türkiye asla taviz vermemiştir ve bundan sonraki süreçte de vermeyecektir. Yaşadığımız darbe girişimini atlatmak çok kolay değil, ciddi bir tahribat oluştu. Bu Fethullahçı Terör Örgütü'nün gerçekten ülke üzerinde çok ciddi tahribatı oldu. Bu tahribatı düzeltmek ve bir anlamda ülkenin önünü açmak son derece önemliydi ve bu konuda da son derece başarılıyız. Vatandaşımız emin olsun ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti güçlü bir hükümettir. Biz vatandaşımızın üzerine yük olacak, vatandaşımızın mağdur durumda kalabileceği hiçbir adım atmayız. Attığımız her adım, Türkiye'nin daha iyiye gitmesine yöneliktir, Türkiye’nin gelişmesine, kalkınmasına yöneliktir."

Elvan, Orta Vadeli Program ile kamu harcamalarını kısan, kamu alanında alınması gereken tedbirleri ortaya koyan birtakım kararlar aldıklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Orta Vadeli Program'ımızda cari harcamalarımızı 2020 yılına kadar kısıyoruz, cari harcamaların gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payını azaltıyoruz. Cari transferlerimizi yine 2020 yılı sonuna kadar azaltıyoruz. Bu konuda ve kamunun çok daha etkin, çok daha verimli çalışması yönünde yoğun bir çalışma yaptık, kalem kalem hesaplamalar yaptık. Her bir harcamanın daha rasyonel kullanımı, daha etkin alanlarda kullanımına yönelik çalışmalar yaptık. Bu noktada halkımız emin olsun, biz güçlü bir ülkeyiz, ekonomimiz iyi yoldadır, bu konuda en ufak bir tereddüt içerisinde olmasınlar."

"Yatırımcılarımızın sonuna kadar arkasındayız"

Yatırımcılara bu süreci iyi değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Elvan, özellikle Avrupa ekonomisindeki canlanma, dünyadaki küresel ticaretteki büyüme hızındaki artış, dünya ekonomik büyümesindeki ciddi artışın iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Elvan, talebin her geçen gün arttığını belirterek, "Bu canlılık 2018’de devam edecek, 2019’da devam edecek görünüyor, dolayısıyla bunu bir fırsata dönüştürüp Türkiye’nin ekonomisine, gelişmesine, istihdamına katkı sağlamaları ve yatırım yapmaları gerekir. Hiç çekinmesinler, korkmasınlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin istihdam oluşturmada dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldığına dikkati çeken Elvan, son 8 yılda 7,6 milyon ilave istihdam sağlandığını ve bu rakamın yılda ortalama 950 bin kişiye karşılık geldiğini bildirdi.

Elvan, Haziran 2016'dan Haziran 2017'ye kadar 1 milyon 50 bin kişilik istihdam sağlandığını vurgulayarak, işsizlik rakamlarının istenilen düzeye çekilememesinin temel nedeninin iş gücüne katılım oranının yüksek olması ve her yıl daha hızlı şekilde artması olduğunu söyledi.

Türkiye'nin genç ve dinamik bir nüfusu olduğuna işaret eden Elvan, nitelikli istihdam oluşturmak istediklerini, iş ile iş gücü arasındaki beceri uyumunu artıracaklarını, Orta Vadeli Program'da bu konuda ciddi politikaları bulunduğunu kaydetti.

Elvan, "Önümüzdeki dönemde diyelim ki işsiz vatandaşımız gitti iş buldu, 5-6 ay çalıştı, sonra tekrar işsiz oldu, kaydını artık tutacağız, bunların takibini yapacağız. Yine taleple arz arasındaki açıklık hangi alanlarda var, bunları net olarak ortaya koyacağız ve o alanlara yoğunlaşacağız. Tematik liselerin, meslek liselerinin sayısını artıracağız. Örneğin bir organize sanayi bölgesinde ağırlıklı olarak kaynak işi yapılıyor, çok sayıda kaynakçıya ihtiyaç var, sadece kaynakçı yetiştiren bir lise yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.