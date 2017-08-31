Büyükelçi ve rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Sudan ve Hırvatistan'a atanan büyükelçiler ile üç üniversiteye atanan rektörün isimleri resmi gazetede yayımlandı.

Türkiye'nin Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İrfan Neziroğlu, Hırvatistan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Mustafa Babür Hızlan atandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Başmüşaviri İrfan Neziroğlu Sudan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atanırken, bu ülkede görev yapan Cemalettin Aydın merkeze alındı.

Resmi gazetede üç üniversiteye yapılan rektör ataması kararı da yayımlandı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Profesör Doktor Mustafa Alişarlı, yeni kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğüne Profesör Doktor Mustafa Berktaş ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğüne ise Profesör Doktor Muhsin Kar atandı.