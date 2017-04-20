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Büyükelçi İpek, Kopenhag Büyükelçiliğine atandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bakanlığın İstanbul Temsilcisi İpek'in atanması kararını İstanbul'daki SICA toplantısında açıkladı.

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Büyükelçi İpek, Kopenhag Büyükelçiliğine atandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu'nda, Bakanlık İstanbul Temsilcisi Kenan İpek'in Kopenhag Büyükelçisi olarak atandığını açıkladı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Çavuşoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen SICA'nın açılışında, forumun hazırlığında ve hayata geçirilmesinde görev alan İpek'i, katılımcı ülkelerin bakanlarına tanıtarak kendisine teşekkür etti.

Ardından Çavuşoğlu, İpek'in Türkiye'nin yeni Kopenhag Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.

İpek, yaptığı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun böyle bir tebligatı uluslararası toplantıda yapmasının büyük bir onur olduğunu söyledi.

Devletler arası ilişkiler belirli kurallar çerçevesinde sürdüğü için her türlü sorununun çözümünün diplomatlar olarak kendilerine düştüğünü belirten İpek, "Biz diplomatlar da karşılıklı olarak el birliğiyle tüm sorunların üstesinden gelmek için çalışacağız. Eminim ki Türkiye Cumhuriyeti devleti her zamanki bilinen duruşuyla, görüşleriyle ve politikalarıyla en güzel şekilde tutumunu sürdürecektir." dedi.

İlk kez karşılaşılan bir gelenek

Dışişleri geleneğinde büyükelçilerin bir ülkeye atanması Dışişleri Bakanı tarafından söz konusu kişiye yüz yüze ya da telefonla tebliğ ediliyor. Dışişleri Bakanı, yeni büyükelçiye yeni görevinde başarılar diledikten sonra kendinden beklenenler hakkında kısaca ön talimatlarını veriyor.

Bu geleneği özenle sürdüren bir bakan olarak Çavuşoğlu'nun toplantıya katılan bakanlar önünde taltif ederek İpek'e yeni görevini tebliğ etmesinin, hariciye geleneğinde ilk kez karşılaşılan bir jest olduğu ifade edildi.

İpek, Aralık 2013'ten bu yana İstanbul Temsilciğini yürütüyordu. Büyükelçi İpek, son olarak Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Etiketler: dışişleri bakanı çavuşoğlu, Kopenhag Büyükelçiliği, Kenan İpek
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