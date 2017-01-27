  • 27 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara -2º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.899
    EURO 4.158
  • BIST 83584.22
    ALTIN 148.144
Buradasınız : » » Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Büyükelçi atamaları Resmi Gazetede yayımlandı

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlığın 30 Kasım tarihli yazısı üzerine 12 Aralık tarihinde alınan karara göre, Güney Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kaan Esener merkezde görevlendirildi.

Merkezde görevli Genel Müdür Yardımcısı Elçi Elif Çomoğlu Ülgen, Güney Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak atandı.

Katar nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Demirok merkezde görevlendirilirken, Cidde Başkonsolosu Fikret Özer ise Katar nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak tayin edildi.AA

Etiketler: Büyükelçiliklere atama, resmi gazete
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER