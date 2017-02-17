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Buradasınız : » » Büyükanneye maaş başvuruları uzatıldı

Büyükanneye maaş başvuruları uzatıldı

'Büyükanneye torun maaşı' başvuruları yoğun talep üzerine 20 Şubat tarihine kadar uzatıldı.

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Büyükanneye maaş başvuruları uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından geliştirilen ve ilk etapta 6 bin 500 kişinin yararlanabileceği projeye kısa süre içinde 70 bini aşkın başvuru yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, projeye başvurunun dün akşam saatlerinde dondurulacağını ve değerlendirmenin ay sonuna kadar tamamlanacağını söylemişti. 

Haberin ardından projeye yoğun talep gelmesi üzerine yetkililer harekete geçti. 

Bakanlık, başvuruların yoğun istek üzerene 20 Şubat Pazartesi güüne kadar uzatılığını duyurdu. 

Etiketler: başvuru süresi, 'Büyükanneye torun maaşı'
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