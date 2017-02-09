  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Büyükanne Projesiyle 6 bin aile destek alabilecek'

'Büyükanne Projesiyle 6 bin aile destek alabilecek'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını cevapladı.

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Büyükanne Projesiyle 6 bin aile destek alabilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un sorularını cevapladı.

Bakan Müezzinoğlu'nun konuşmasının satır başları şu şekilde;

- [Büyükanne Projesi] Proje mart ayı itibari ile faaliyete geçecek, 6 bin aile destek alabilecek

-Türkiye'nin üretimine katkı sağlayacak 1 milyon 200 bin gencimiz var

-1,5 milyon artı istihdam hedefimiz var

-Artı istihdamda işverenin yükünü 1 yıl süreyle devlet üstlenecek

-Yatırımcımız millete güvenerek cesur adımlar atmalı

-[Taşeronların kadroya alınması] Birinci önceliğimiz kamu çalışanları reformu içinde çözmek

-[Emeklilere Promosyon] Mart ayından itibaren kendi seçtikleri bankalarca ödenecek

-Emeklilik sistemimizi sağlıklı bir duruma taşımak istiyoruz

- [Anayasa Referandumu Süreci] Sistemin ipinin ucu millette olmalı

-Mevcut sistem tıkandı, milletimize bedel ödetiyor

Etiketler: Mehmet Müezzinoğlu, TRT, trt haber, büyükanne maaşı, istihdam
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