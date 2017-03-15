Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Türkiye'nin güçlü büyümesinden rahatsızlık duyuyorlar"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Almanya, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmı, Türkiye'nin güçlü büyümesinden ve gelişmesinden son dönemde ciddi rahatsızlık duyuyor. Bunu özellikle 2013 Gezi olaylarından itibaren çok net gözlemleyebiliyoruz. Türkiye aleyhine olabilecek bütün gelişmelerin arkasında ya destekçi olarak var ya organizatör olarak var." diye konuştu.

"İnsanı kandırma niyetiyle sığ, yalan cümleler söyleniyor"

Müezzinoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçilme yaşının 18'e düşürülecek olmasıyla ilgili eleştirileriyle ilgili şunları söyledi:

"Burada resmen insanı kandırma niyetiyle sığ, yalan cümleler söyleniyor. Bir defa kim olursa olsun, ister milletvekili, ister cumhurbaşkanı, ister başbakan, ister bakanın yaşını ve gününü doldurmadan emekli olma şansı yok. İlk defa milletvekili olacaklar için de asla 60 yaşından önce erkekleri, 58 yaşında önce de kadınları emekli yapmayan bir sistemimiz var."

Bakan Müezzinoğlu, "Biz AK Parti olarak şunu diyoruz, 18 yaşında seçme hakkını verdiysek, seçilme hakkını da verelim. Biz buradan istiyoruz ki Recep Tayyip Erdoğanlar çıksın. Ama onlar korkuyor Kılıçdaroğulları çıkacak diye. O korku dolayısıyla gençlere 'Ey genç kendini inkar et, hayır de' diyor. Niye kendini inkar etsin? İster siyasetçi olur, ister olmaz. Hakkını cebine koysun. Hakkını niye Kılıçdaroğlu'nun cebinde tutuyor ki." dedi.

Müezzinoğlu, "Yanlış, artık kelime tam oturuyor, resmen bilerek söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu burada kesinlikle bilerek duygu sömürüsü ve istismar yapıyor ama bu kadar yalanla bir yere varılmaz." diye konuştu.

Büyükanne projesinde hak kazananlar açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "Büyükanne Projesi"nde maaş almaya hak kazananları açıkladı. İsimlerin yer aldığı liste, Çalışma Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımladı.

Müezzinoğlu, "Asgari ücretin üçte biri gibi bir rakamı büyükanneye uygun gördük. Bu bir emek hakkı değildir. Bu bir ödül, ikramiye, destektir." ifadelerini kullandı.