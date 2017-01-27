Büyükanne maaşı belli oldu! Yaş sınırı kaç?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İstanbul'da ekonomi muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Büyükanne Projesi'nde yer alma kriterlerine ilişkin bilgi verdi.

Müezzinoğlu, "Emekli ya da değil, büyükannenin bu anlamdaki ekonomik koşulları bizim gündemimiz dışında. Birinci kriter, büyükannenin aile tarafından çocuğuna bakımının arzu edilip edilmemesi... İkincisi, bu büyükannenin bir çocuğa bakacak sağlık koşullarının olup olmaması... Hakikaten sağlıklı, bir çocuğa bakma dinamizmi varsa, değerlendirmelerden sonra ekonomik koşulları ne olursa olsun, o desteği vereceğiz." şeklinde konuştu.

Projede yer almanın diğer kriterlerini sıralarken de Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

"İlk kriterimizde hak etme taleplerinde, annenin asgari ücretin 2 mislinden fazla maaş almıyor olması... 2 asgari ücreti geçmeyen geliri olan aileleri önce proje bazlı değerlendireceğiz. Büyükanne Projesi'nde verilecek miktarı şu an net asgari ücretin yüzde 30'u gibi düşünüyoruz. Yaş kriteri olarak 65 yaşı düşünüyoruz ama burada şu an bu kararı vermiş değiliz. Birinci önceliğimiz ailenin yaptığı talebi, aile 'benim annem bakabilir' dediğinde eğer biz de sağlıklı buluyorsak, yaşa takılarak değil, diğer koşulların uyması halinde değerlendireceğiz. Tek kriter yaş olmayacak."

Öncelikle pilot illerde uygulanacak projenin finansmanının yüzde 50'sini bakanlığın, diğer bölümünü ise pilot illerdeki oda ve sendikaların üstleneceğini belirten Müezzinoğlu, bu oda ve sendikaları protokol imzalarken açıklayacaklarını, ailenin büyükanne ile aynı evde yaşama gibi koşullarının başvuruları etkilemeyeceğini söyledi.

'Kent dağılımları pazartesi günü netleşecek'

Mehmet Müezzinoğlu, Büyükanne Projesi'nde pilot iller olarak İstanbul ve Bursa'nın kesinleştiğini, Kayseri ve Denizli gibi ilave edilecek illerle kent dağılımlarının pazartesi günü netleşeceğini, 5 bin aileyi kapsayacak pilot projenin son şeklinin pazartesi günü belirleneceğini duyurdu.

Müezzinoğlu, bakanlık olarak yaptıkları çat kapı ziyaretlerin özellikle bürokrasi için faydalı, bu ziyaretlerin vatandaşların sorunlarını bilmek ve çözüm sunmak adına yapılacak çalışmalar için de çok önemli olduğunu vurguladı.

Kamu ile özel sektör çalışanları arasındaki ücret, kesinti ve emeklilik gibi farklılıklarla ilgili bir çalışmanın olup olmadığına yönelik soru üzerine Müezzinoğlu, konuya ilişkin daha önce bir çalışma yaptıklarını ancak Anayasa Mahkemesinin "Kamu çalışanı ya da devlet personeli ile özelde çalışan işçileri aynı statüde değerlendiremezsiniz" şeklinde gerekçeli karar verdiğini anımsattı.

"Yaklaşık 5-5,5 milyar liralık bir promosyon ödemesi olacak"

Mehmet Müezzinoğlu, emekliler için promosyon konusuna değinirken, gelecek hafta bu çerçevedeki protokolün imzalanacağını, imzaların ardından özel ve kamu bankalarının yol haritalarını müşterilerine deklare edeceğini bildirdi.

Müezzinoğlu, 11,5 milyon emeklinin tamamının mart ayında promosyonu alıp almayacağına ilişkin soru üzerine de şunları kaydetti:

"Bu bir planlama gerektiriyor. 11,5 milyonun başvuruları, banka tercihleri, bankasını değiştirmesi gibi planlamaları banka ile emekli arasındaki süreç belirleyecek. Yaklaşık 5-5,5 milyar liralık bir promosyon ödemesi olacak. Burada bir takvimlemeyi bankalar kendi aralarında ya da müşterilerine sistematiği deklare edecekler. Ama mart ayında başlayacak, en son 3 ay içinde de ödenmiş olmasını istiyoruz. Mart-nisan-mayıs aylarında promosyon hak edenlerin tamamının promosyonlarını almış olmasını protokolde istiyoruz."