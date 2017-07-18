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Büyükada'da gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan 10 kişiden 6'sı terör örgütüne yardım etmekten tutuklandı.

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Büyükadada gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

İstanbul Büyükada'da terör örgütüyle ilişkili oldukları gerekçesiyle toplantı halindeyken gözaltına alınan ikisi yabancı uyruklu 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 5 Temmuz'da Büyükada'da gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Savcılık, biri Alman ve biri İsveç uyruklu 10 kişiyi "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderdi.

Mahkeme, aralarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ile 2 yabancı uyruklu kişinin de bulunduğu 6 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Serbest bırakılan 4 kişiye ise adli kontrol şartı getirildi. AA
         

Etiketler: İstanbul, büyüada, terör suçu
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