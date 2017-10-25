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Büyükada davasında tutuklu sanıklar hakkında tahliye kararı

İstanbul'da görülen Büyükada davasında tutuklu sanıklar hakkında tahliye kararı verildi.

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Büyükada davasında tutuklu sanıklar hakkında tahliye kararı

İstanbul 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, aralarında yabancıların da bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanık yargılandı.

İddianamede, sanıkların "Çalışma Atölyesi" adı altında düzenledikleri toplantıda yasa dışı faaliyetlerin konuşulduğu belirtilmişti.

Toplantıda, ülkedeki mevcut siyasi ortamın, terör örgütlerinin başrol oynadığı, Gezi Parkı olayları benzeri ayaklanmalara ne şekilde evrileceğinin tartışıldığı da iddia edilmişti.

Mahkeme heyeti, tutuklu 8 sanığın tahliyesine karar verdi.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: tahliye, büyükada davası, Büyükada
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