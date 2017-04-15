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'Büyük ve güçlü Türkiye'nin yarın ilk günü olacak'

Albayrak, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin yarın ilk günü olacak. Onun için bugün tüm dünyaya öyle bir sesle haykıracağız ki sadece Batı, Amerika değil, yedi cihan duyacak." dedi.

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Büyük ve güçlü Türkiyenin yarın ilk günü olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, anayasanın halk oylamasına sunulacağı yarının büyük ve güçlü Türkiye'nin ilk günü olacağını belirterek, "Onun için bugün tüm dünyaya öyle bir sesle haykıracağız ki sadece Batı, Amerika değil, yedi cihan duyacak." dedi.

Albayrak, Evet Platformunca düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Ümraniye Buluşması'nda, vatandaşlara hitap etti.

Tarihi günlere tanıklık ettiklerini dile getiren Albayrak, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin yarın ilk günü olacak. Onun için bugün tüm dünyaya öyle bir sesle haykıracağız ki sadece Batı, Amerika değil, yedi cihan duyacak." diye konuştu.

Berat Albayrak, 15 Temmuz ve son bir ayda yaşananları anımsatarak, 16 Nisan'ın ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını söyledi.

Halk oylaması sürecinde bütün dünyanın Türkçe öğrendiğini dile getiren Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün Türkiye düşmanları bir safta birleşiyor. Öyle ki 'evet' veya 'hayır' kim ne verirse versin başımız üstünde. Ancak, şunun altını çizmemiz lazım. Bugün eğer, Kandil, İmralı, PKK, FETÖ 'hayır' diyorsa, tescilli vatan hainleri yurt dışına kaçmış hainler 'hayır' diyorsa, yüzyıllardır bu topraklarda olmamızı içine sindiremeyen, nefret ve öfke besleyen yurt dışındaki malum odaklar ve ülkelerin bir kısım maşaları 'hayır' diyorsa, işte orada oturup iki dakika düşünmemiz lazım. Türkiye, büyük Türkiye yolculuğunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde emin adımlarla koşar adımla ilerliyor. İşte onun için 16 Nisan'da tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için 'evet' demeye var mıyız?"

Etkinlikte Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da kısa bir konuşma yaptı.

Etiketler: berat albayrak, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
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