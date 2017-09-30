'Büyük bir travmadan geçmemize rağmen hemen kendimize geldik'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da bir otelin açılışında konuştu.

Göreve geldikleri günden itibaren turizme dönük ayrı bir bakış ortaya koyduklarını belirten Soylu, şöyle devam etti:

“İktidarımız döneminde de Allah'a şükürler olsun, tarihin bize bırakmış olduğu hangi eser varsa onu ihya etmek, onu kendi ilk haliyle buluşturmak konusunda bir hükümet politikası ortaya koyduk. Bu sayın Cumhurbaşkanımızın takip ettiği ve Türkiye’de kendi medeniyetimizle ve özgüvenimizle bizi buluşturduğu en önemli adımlardan bir tanesidir. Bu şehirde de bunlar yapıldı. Camileriyle, kaleleriyle, geçmişte bize bırakılan bütün eserleri onararak, aslıyla bütünleştirerek, çok önemli adımlar atıldı."

Soylu, turizm rakamlarının da güzel gittiğini belirterek, "Bu yıl gecelememiz yüzde 45 arttı. Gelen insan sayımız da yüzde 35 arttı. 15 Temmuz’dan çok uzun bir zaman geçmedi. Bir yılı biraz geçti, büyük bir travmadan geçmemize rağmen bir millet olarak hemen kendimize geldik ve hedeflerimize adım adım gitmeye başladık." dedi.

Yaylalardaki kaçak yapılaşma

Soylu, Doğu Karadeniz'de yaylalardaki kaçak yapılaşmaya da değindi.

Yaylaların önemine dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:

"Biz çözüm mekanizmasıyız, doğru ama bir gecede orada hemen bir katlı, ertesi gece iki katlı binayı dikiyor, kendi olmayan arazisini başkasına satıyor, bir de yaylanın kendi otantiğine ait olmayan şekilde onun etrafını tel örgü veya duvarla çeviriyor. Yayla dediğiniz açık arazidir, özelliği budur. Kendimize ait yeni işler icat etmeye başladık ve bunlarla ilgili de tüm tespitler yapıldı. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılanlar yıkılacak, hiç kimse kusura bakmasın. Bin 750 üzerinde yapı var. Biz burayı geçmişimizden aldığımız emaneti kirleterek geleceğimize bırakamayız. Kimse kusurumuza bakmasın, bunlar tek tek yıkılacak. "

Konuşmaların ardından yapılan dua ile otelin açılışı gerçekleştirildi.