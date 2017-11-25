  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » 'Bütün dünya terörle mücadele eden Türkiye'yi şimdi daha iyi anlıyor'

'Bütün dünya terörle mücadele eden Türkiye'yi şimdi daha iyi anlıyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da toplu açılış töreninde konuştu.

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Bütün dünya terörle mücadele eden Türkiyeyi şimdi daha iyi anlıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muratpaşa Belediyesinin Ziya Gökalp Parkı'ndaki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Mısır'daki terör saldırısına ilişkin, "İslamiyet'i kullanarak, terör estirenler asla ve asla İslamiyet'e hizmet etmemişlerdir, edemezler de. Bir barış dini olan İslamiyet'in terörle yan yana getirilmesi için özel çaba içerisinde olan kesimlerdir onlar. O nedenle onlara, terörü gerçekleştirenlere ne İslam ne Müslüman hiçbir şey diyemeyiz. Onlar tümüyle inançlarından soyutlanmış teröristlerdir. Umuyorum ki bütün dünya şimdi bizi daha iyi anlıyor. Terörle yıllardır mücadele eden bir Türkiye'yi, umuyorum ve diliyorum daha iyi anlarlar." diye konuştu.

CHP'li belediye başkanlarının, seçildiği andan itibaren oy versin vermesin bütün vatandaşları kucakladığını anlatan Kılıçdaroğlu, hiçbir ayrım yapılmadığını, bütün yurttaşlara eşit hizmet götürüldüğünü bildirdi.

Yaptıkları hizmetin, harcamanın bedelini, kuruşunu halka açıkladıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yani halka hesap vereceksiniz. Siyaset, halka hesap verme kuruludur. Biz halka hesap vermeyi namuslu bir görev kabul ediyoruz. Her kuruşun hesabını veriyoruz." dedi.

2019'da Antalya ile beraber Mersin'i, Adana'yı, İstanbul'u, Ankara'yı ve Balıkesir'i de alacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, Çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz ve Türkiye için mücadeleyi yapacağız. Dolayısıyla 2019'a hepimiz iyi bir hazırlık yapmalıyız. Biz demokratik parlamenter sistemden yanayız; demokrasiden, insan haklarından, kadın erkek eşitliğinden yanayız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, antalya, CHP
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