'Bütün dünya sessiz kaldı ama yine Türkiye'den ses çıktı'

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ordu Valiliğinin ev sahipliğinde Öğretmenevi bahçesinde düzenlenen kent bayramlaşmasına katıldı.

Burada konuşan Kurtulmuş, programı düzenleyerek kendilerini vatandaşlarla buluşturan Ordu Valiliğine teşekkür etti. Güzel bir Kurban Bayramı idrak ettiklerini söyleyen Kurtulmuş, herkesin bayramını tebrik etti.

Kurtulmuş, dünyanın dört tarafından içlerini burkan haberlerin geldiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her bayrama ulaştığımızda farklı bir coğrafyada elinden tutulmayı bekleyen milyonlarca Müslüman'ın imdat bekleyen, bekleyenlerin feryadı figan içerisinde yardım beklediklerine şahit oluyoruz. Bu bayramdan da birkaç gün önce kilometrelerce uzakta Arakan Müslümanlarının çığlıklarını duyduk. Arakan Müslümanlarına yapılan o eziyetlerin, o zulümlerin nasıl insanlarını canından bezdirdiğine şahit olduk. Bütün dünya yine sessiz kaldı ama çok şükür yine Türkiye'den ses çıktı ve Arakanlı Müslümanlara yardım etmek için bütün gücümüzle orada olacağımızı dünya kamuoyuna duyurduk."

Kurtulmuş, onlara yardım etmek ve zulümden kaçışlarını en azından bir miktar hafifletmek için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirttiklerinin altını çizerek, "Türkiye Gayrisafi Milli Hasılası bakımından dünyadaki yardımlarda bir numaralı ülkedir. Dünyanın dört bir tarafına bu yardımlarımızı götürüyoruz, nerede dostlarımız varsa bu dostlarımıza el uzatıyoruz." dedi.

Kurtulmuş daha sonra beraberinde Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve vatandaşların bayramlarını kutladı.

"Birçok yerde otellerimiz yüzde yüz dolu"

Kurtulmuş, bayramlaşma programının ardından bir gazetecinin 10 günlük tatilin turizm sektörüne katkısına yönelik sorusu üzerine, "Birçok yerde otellerimiz yüzde yüz dolu. Tam rakamları bayram sonrasında alacağız. Türkiye kamuoyu ile paylaşacağız. Çok iyi görünüyor." yanıtını verdi.

Bir başka gazetecenin fındık ile ilgili sorusuna Kurtulmuş, "Fındıkta iyi gidiyor. 30 Ağustos'ta Tarım Bakanımızla müzakere ettik. Bayram dönüşü tekrar oturup müzakere edeceğiz. Gereken neyse yapılacak." şeklinde yanıt verdi.