'Bütün darbeciler yabancı güçlerin kuklası hain alçaklardır'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Çorum İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti'nin Türkiye'nin siyasal birliğinin simgesi olduğunu söyledi.

Bazı partilerin bazı bölgelerde, illerde ya da kıyılarda yoğunlaştığına işaret eden Bozdağ, AK Parti'nin ise Türkiye'nin 81 ilinin tamamında var olan, hepsinden dua ve destek alabilen tek parti olduğunu vurguladı.

"Bu siyasal hareket Türk milletinin birliğinin ve beraberliğinin adeta çimentosu olmuştur." ifadesini kullanan Bozdağ, "Bu bizim nasıl bir millete dayanan güçlü hareket olduğumuzu ortaya koyuyor. Millete yaslanan bir hareket olduğumuzu ortaya koyuyor. Milletin duasıyla, milletin desteği ile yol alan, güç bulan bir hareket olduğumuzu çok açık bir şekilde gösteriyor." diye konuştu.

"AK Parti iktidarda büyüyen bir hareket olmuştur"

Bozdağ, AK Parti'nin iktidarda büyüyen bir hareket olduğunun altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazı partiler var Türkiye'de isimlerini vermeyeceğim. Siz onları çok iyi biliyorsunuz. Onların toplantılarına gidenler, onları dinledikçe öfkeyle, kinle, nefretle doluyorlar. Kendileri dışındakilere farklı gözle yaklaşan bir psikolojiyle o salondan ayrılıyorlar. Ama AK Parti toplantılarına gittiğinizde bunu değil, sevginin, saygının, kardeşliğin nasıl büyüdüğünü, nasıl çoğaldığını, toplumu kucaklayan anlayışın nasıl salonların dışına taştığını hep beraber görüyoruz. Yine bazı partilerin görüşlerini sadece belli yerler alkışlıyor, belli yerlerde, belli çevrelerde destek buluyor. Ama ak kadroların, Cumhurbaşkanımızın ve yol arkadaşlarının ortaya koyduğu görüşleri Türkiye'nin bütün illerinde alkış buluyor, bütün illerinde destek buluyor. Önemli olan sadece İzmir'de, sadece Ankara'da, sadece Çorum'da, sadece Diyarbakır'da alkış alan cümleler söylemek değil, Türkiye'nin eş zamanlı 81 ilinde de takdir toplayan, alkış alan cümleler söylemektir. İşte bunu başaran kadro AK Parti kadrosudur. Ülkemizi iktidara geldiği günden bugüne değiştiren, dönüştüren, büyüten, geliştiren kadro da bu kadrodur. Her kesimde milletimizin bir önceki seçimden daha fazla oyla desteklediği bir siyasal harekettir. Türkiye'de muhalefet muhalefette erirken iktidar olan AK Parti milletine yaptığı samimi hizmetlerle iktidarda büyüyen bir hareket olmuştur. Türkiye'nin siyasal geçmişine baktığınız zaman böyle bir başarı çizgisini hiçbir siyasi harekette göremezsiniz. Allah'ın izniyle milletimizin duası ve desteğiyle kadrolarının milleti için gece gündüz demeden karınca misali, arı misali çalışmasıyla bu kadro daha hızlı bir şekilde geleceğe adım atacak ve koşacak."

"Bizim yaslandığımız güç Türk milletidir"

Türkiye'nin siyasetinden AK Parti'yi ve kadrolarını silmek için çok uğraşlar verildiğini dile getiren Bozdağ, "Çok gayretler gösterildi. Bazı ülkeler, bazı istihbarat örgütleri, terör örgütleri, siyasal yapılar, güç odakları, vesayet yapıları hep beraber uğraştılar. Ama hamdolsun hiçbirisinin hesabı tutmadı. Hiçbiri hedefine varamadı. Evdeki hesapları pazara uymadı. Çünkü AK Parti ve bu hareket gücünü gazetelerin manşetlerinden, televizyonların haberlerinden veya başka ülkelerden, istihbarat örgütlerinden, terör örgütlerinden değil, 80 milyon aziz Türk milletinden alıyor. Bizim yaslandığımız güç Türk milletidir. Türk milletine yaslanıyor, onlarla beraber hedeflerimize koşuyor ve hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin siyasi hayatında çok badireler atlattığına işaret eden Bozdağ, şöyle konuştu:

"Şöyle bir hafızanızı yokladığınızda, kolay gelmediğimizi çok iyi göreceksiniz. Cumhurbaşkanımızın, milletvekili listesinden isminin silinmesinden, cumhuriyet mitinglerine, 367 utanç kararına, 27 Nisan e-bildirisine, kapatma davasına, FETÖ'nün devlet içinde yuvalanmış teröristlerinin 17-25 Aralık kalkışmasına, MİT tırları hadisesine, Gezi olaylarına, Kobani hadiselerine, şöyle bir bakın göz gezdirin ve en nihayetinde yaşadığımız darbe teşebbüsüne baktığınızda kurulan tuzakların oynanan oyunların ne kadar önemli olduğunu yaşayarak görmekteyiz. Ama insan yaşadıklarını çabuk unutabiliyor. Biz bunları unutmamalı ve unutturmamalıyız. Bugün güçlü bir Türkiye varsa kolay olmadı bu. Pek çok zorluklar aşılarak, pek çok olmazlar yapılarak oldu. Milletten güç alınarak bütün bunlar yapıldı ama bu gücü hamdolsun yıkamadılar, yıkmaları da mümkün değildir."

"Başarılı olmuş darbeciler de haindir, alçaktır"

Millete dayanan bir siyasi hareketin yok edilemeyeceğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Millete dayananı milleti yok etmedikçe hiçbir güç Allah'ın izniyle yok edemez, yok da edemeyecektir. 15 Temmuz 2016 Türk siyasi tarihinin Türk demokrasi tarihinin önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Bugüne kadar darbeye kalkışan bütün darbeciler yabancı güçlerin kuklası, taşeronu, hain alçaklardır. Başarılı olmuş darbeciler de haindir, alçaktır, Fetulahçı Terör Örgütü ve onun uşaklığını yapan teröristler de hain, alçaktır, kukladır. Türk milletine, Türkiye devletine tuzak kuran başkalarının hesabını Türkiye'de gerçekleştirmek isteyen hainler güruhudur. Hamdolsun, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimiz büyük bir kahramanlık destanı ortaya koymuştur. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, olmayacağını bir kez daha ortaya koymuştur."