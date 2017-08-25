'Bütün bütçelerde en büyük payı eğitime verdik'

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Hükümet olarak bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelere çok büyük katkılar verdik. İlk defa eğitim bütçesi, bütçe kalemleri arasında bir numara olmuştur. Hükümetimizin hazırladığı bütün bütçelerde en büyük bayı daima eğitime verdik." dedi

Bozdağ, Sorgun ilçesinde özel bir kolejin açılış töreninde yaptığı konuşmada, eğitimin beşikten mezara kadar insan hayatına, milletin ve devletin geleceğine yön veren en önemli iş olduğunu belirtti.

Bütün milletler ve devletlerin eğitime büyük önem verdiklerini aktaran Bozdağ, "Bugün dünyanın güçlü ülkelerine baktığınız zaman, petrolü olan, madeni olan ülkelerin güçlü olmadığını görüyoruz. Eğer öyle olmuş olsa bazı Arap ülkelerinin Afrika ülkelerinin dünyanın en güçlü ülkeleri oluğunu söylememiz gerekirdi ama söyleyemiyoruz. Kan var gözyaşı var, terör var. Petrol var ama o petrolün zenginliğinin halka yansımamış hali var orada bir huzur, bir mutluluk, bir özgürlük, bir güvenlik dengesi maalesef yok. En güçlü ülkelere baktığınızda bilgiye sahip olan ülkeler olduğunu görüyoruz. Bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi teknolojiye dönüştüren, buradan ürettikleriyle dünyaya yön vermeye çalışan ülkelerin en güçlü ülkeler olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Bozdağ, AK Parti iktidarları döneminde ilk kez eğitim bütçesinin bütçe kalemleri arasında ilk sıraya çıktığına işaret ederek, 2002 yılında yüzde 10,65 olan eğitim bütçesi payınını 2017 yılında yüzde 18,78’e çıkarıldığını aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl 81 ilde bin 160 civarında devam eden projesi bulunduğunu ifade eden Bozdağ, şunları söyledi:

"Hükümet olarak bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelere çok büyük katkılar verdik. İlk defa eğitim bütçesi, bütçe kalemleri arasında bir numara olmuştur. Hükümetimizin hazırladığı bütün bütçelerde en büyük payı daima eğitime verdik. 15 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkeye'de büyük değişimlere imza attık. 2002'de Türkiye'de 379 bin 211 derslik vardı, şimdi 667 bin 117 derslik var. İlköğretimde 181 bin 320, ortaöğretimde 40 bin 110, yaygın eğitimde bin 77 ve eğitime destek projeleri kapsamında 47 bin 89 olmak üzere 14 yıl içerisinde 269 bin 596 dersliği milletimizin hizmetine sunduk. Bu ülkemizde eğitim alanının, eğitim imkanlarının modern hale gelmesi ve öğrencilerin daha uygun ortamlarda eğitim görmesine imkan sağlaması bakımından son derece önemlidir."

Okullaşma konusunda da büyük değişimler yaşandığını, 2002'de okul öncesi eğitim alanında 5 yaş altında yüzde 11,70 okullaşma oranı bulunduğunu vurgulayan Bozdağ, "Bugün bu rakamın yüzde 58,79'a çıktığını görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda okul öncesi eğitimi daha da yukarı çıkaracağız. Anaokulunu ülkenin tamamında bütün evlatlarımızın, bütün velilerimizin ulaşabileceği okullar haline getireceğiz." dedi.

Öğretmen sayılarında da önemli değişiklikler yaptıklarını anlatan Bozdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Binayı yapacaksınız ama içinde eğitim verecek kaliteli öğretmenler olmadığı zaman bu binaların fazla bir anlamı da yok. 2002'de 559 bin 803 öğretmenimiz vardı Türkiye'nin ama bugün bir milyon 83 bin 494 öğretmen var. Bu artış önemli bir artıştır, yüzde 100'den fazla bir artışı biz temin ettik. Daha onun dışında vekil öğretmenler, ücretli öğretmenler bu rakama dahil değil."

Konuşmanın ardından kolej hizmete açıldı.

Açılış törenine Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Ertuğrul Soysal, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, okul yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Bozdağ ve beraberindekiler, açılışın ardından okulu gezerek, yetkililerden bilgi aldı.