'Bütün bu elden geçirmenin amacı 2019'a hazırlık'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, NG Güral Termal Otel'in önünde kurulan basın çadırını ziyaret etti, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın detaylarına ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

16 yıl sonra AK Parti'nin "Erdemliler Hareketi" olarak ilk başladığı yer olan Afyonkarahisar'dan yola çıktıklarını belirten Ünal, 16 yıllık bir istikrardan bahsettiklerini söyledi.

Ünal, AK Parti'nin bütün kurumları ve kurullarıyla istişarenin, kendi geleneği haline gelen bir süreç olduğunu ifade etti.

Yarın toplantıya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlanacağını bildiren Ünal, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın sunum yapacaklarını dile getirdi.

Öğleden sonra ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun güvenlik ve dış politika sunumlarının olacağını aktaran Ünal, "Pazar günü ise Sayın Başbakanımızın konuşmaları var. Başbakanımızın başkanlığında Bakanlar Kurulumuz genel istişare gerçekleştirecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız kapanış konuşmasını gerçekleştirecek. Açılış ve kapanış konuşmaları dışındaki bütün konuşmaları basına kapalı gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Ünal, AK Parti'nin 2019'da 3 seçim yaşayacağına işaret ederek 2019 yılına hazırlığın her siyasi parti gibi AK Parti için de çok önemli olduğunu vurguladı.

İktidar partisi olarak 2019 Mart ve Kasım seçimlerinde gösterecekleri başarının son derece kritik ve önemli olduğunu vurgulayan Ünal, pazar günü istişareler bittikten sonra 2 gün boyunca gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapacaklarını kaydetti.

"Rutin bir görüşme"

Öte yandan basın açıklaması öncesinde gazetecilerle sohbet eden Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i kabulüne yönelik soru üzerine, bunun rutin bir görüşme olduğunu dile getirdi.

Görüşmenin, "Gökçek'in, daha önce talep ettiği randevuya verilen rutin cevap" olduğunu belirten Ünal, "Yani Cumhurbaşkanımız görüşmek için çağırmadı Melih Bey'i, kendisinin daha önceden randevu talebi vardı. Bu talebe binaen tam da Külliye'nin orada biliyorsunuz 5 milyon kitaplı bir kütüphane yapılıyor ve gerçekten de bir müze çalışması var. Aynı zamanda da 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile ilgili düzenleme halen devam ediyor. Bunlarla ilgili bir görüşmeydi. Ben daha önce de açıkladım, bir istifa talebi söz konusu değil." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın partiye tekrar dönmesinin ardından "partinin her şeyi elden geçirdiğini" vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

"Teşkilatları elden geçiriyor, belediyeleri elden geçiriyor, hükümeti elden geçiriyor. Bütün bu elden geçirmenin amacı da 2019'a hazırlık. Bu süreçte bizim herhangi bir il başkanının, herhangi bir belediye başkanının yani herhangi bir siyasinin kendisini siyasi güvence altında hissetmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Yani 'Şunların istifası istenecek, şunların istifası istenmeyecek.' diye bir şey söz konusu olamaz. Yerel Yönetimler Başkanlığının bu konuda çalışmaları devam ediyor."

"Her şey son derece açık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran dönüşü yaptığı açıklamaları hatırlatan Ünal, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız uçakta aslında çok net bir şekilde diyor ki biz partilerden bir parti değiliz, biz bir dava partisiyiz. Öncelikli olarak ekip ruhuyla hareket ediyoruz. Bizde partinin değeri, anlamı, önemi, şerefi üstün ve kıymetlidir. Dolayısıyla makamı alırken sorun çıkarmayanlar, 'Makamı boşaltın.' denildiğinde niye sorun çıkarsınlar. Yani aslında her şey son derece açık. Bir süreç devam ediyor, bu süreç içinde de şundan emin olun, herhangi bir şey olduğunda ilk siz duyacaksınız çünkü ben doğrudan sizi hemen bilgilendireceğim."

"Tartışmanın Gökçek üzerinden kişiselleşmesi doğru değil"

Tartışmanın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek üzerinden kişiselleştirilmesinin doğru olmadığına dikkati çeken Ünal, "Değerlendirme sürecinde siyasi güvence, ayrıcalık tanıma anlamına gelir. Zaten değerlendirme sürecinin amacı... Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın döndükten sonraki süreçte teşkilatları, belediyeleri, hükümeti, bütün siyaseti, AK Parti çerçevesinde elden geçirmesi son derece normal bir şey. Bu çerçevede herhangi bir siyasetçinin kendisini layüsel hissetmesinin, kabul etmesinin mümkün olmadığını Cumhurbaşkanımız da söyledi." ifadelerini kullandı.

Ünal, "Gökçek'in, görevinden istifa etmek için mart ayına kadar süre istediği" iddiasının hatırlatılması üzerine, "Hayır, Cumhurbaşkanımızla yapılan görüşmenin içeriği tamamen sözünü ettiğim çerçevede. Orada 15 Temmuz Anıtı, müze ve kendisinin daha önceden istediği randevu talebinin gerekçesi çerçevesinde yapılmış bir görüşme. Bunun dışına çıkılması söz konusu olamaz." şeklinde konuştu. AA