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Buradasınız : » » Burseya Dağı'ndan PYD/PKK'nın uyuşturucuları çıktı

Burseya Dağı'ndan PYD/PKK'nın uyuşturucuları çıktı

TSK ve ÖSO'nun Burseya Dağı'nı terörden arındırma operasyonunda, örgütün sığınaklarında çok miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Burseya Dağından PYD/PKKnın uyuşturucuları çıktı

Bugün sabah saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ortak operasyonu ile yaklaşık dört yıldır terör örgütü işgalindeki Burseya Dağı PYD/PKK'dan alındı.

Burseya Dağı terör örgütü PYD/PKK'dan alındı

PYD/PKK'dan ele geçirilen Burseya Dağı'ndan ilk görüntüler

Operasyon sonunda dağ zirvesindeki terör örgütü sığınak ve mevzilerde arama-tarama çalışması yapan TSK ve ÖSO unsurları çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi.

Suriye'de cesaret ilacı olarak da bilinen "Captagon" isimli uyuşturucu, daha önce Suriyeli muhaliflerin Beşşar Esed rejimine karşı yaptıkları operasyonlarda rejim üslerinde ele geçirilmişti.

Türkiye'nin sınırını terör örgütlerinden temizleme harekatının ilki olan Fırat Kalkanı Harekatı sırasında DEAŞ'a ait askeri noktalarda da ortaya çıkan "Captagon", terör örgütleri tarafından militanlara tavsiye ediliyor.

Burseya Dağı'nda yakalanan terör örgütü PYD/PKK üyelerinin ifadelerine göre, örgüt, dağıtım sırasında teröristlere ilacın onları uyanık tutacağı, enerji vererek yorgunluk hissini engelleyeceğini söylüyor.

Terör örgütü PYD/PKK'nın teröristlere kullanım amaçlı dağıttığı uyuşturucunun aynı zamanda örgütün en önemli gelir kaynaklarından biri olduğu biliniyor. 

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, tsk, Terör örgütü PYD/PKK, OSÖ, Burseya Dağı
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