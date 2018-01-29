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Buradasınız : » » Burseya Dağı'nda çatışma anları görüntülendi

Burseya Dağı'nda çatışma anları görüntülendi

PYD/PKK'dan ele geçirilen stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO unsurlarının, terör örgütü üyeleri ile çatışma anları kaydedildi.

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Videoda kırmızı bantlı ÖSO birliklerinin TSK ile karadan ilerleyişi ve terör mevzilerini ateş altına alması net bir şekilde görünüyor. 

Ağır namlulu silahlar ve tanklarla operasyona destek veriliyor. 

Afrin'in stratejik önemdeki Burseya Dağı TSK ve ÖSO tarafından ele geçirilmişti. Havadan ve karadan başlatılan taarruz sonucu terör mevzileri yerle bir edilmişti.

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.  

TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, zeytin dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri, tsk, Özgür Suriye Ordusu, OSÖ, Burseya Dağı
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