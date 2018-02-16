Burseya Dağı'na uzanan 5 kilometrelik hendek bulundu

TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin kırsalında çok sayıda köy, terör unsurlarından temizlendi.

Afrin'de stratejik iki köy daha kurtarıldı

Teröristlerden arındırılan yerleşim alanları ile kritik bölgelerde güvenlik güçlerince, patlayıcı imha çalışması sürdürülüyor.

İtirafçı teröristlerden YPG gerçeği

Güvenlik güçlerinin çalışmasıyla güvenli hale getirilen yerleşim alanlarına ise daha önce buraları terk ederek, Azez ve çevre köylere gidenler dönüyor.

5 kilometrelik tünel

Harekat kapsamında, kısa süre önce, Afrin’in Dikmetaş köyü de teröristlerden kurtarıldı. Halen olası mayın ile tuzaklanan patlayıcı arama ve temizleme çalışmasına devam edilen Dikmetaş köyü ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Yazıbağ köyü arasındaki bölgede, 5 kilometre uzunluğunda hendek bulundu.

Görenleri şaşırtan, 4 metre boyundaki ve 3 metre genişliğindeki hendeğin, teröristlerden çatışmaların ardından ele geçirilen Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında uzandığı görüldü.

Kilometrelerce uzanan ve arazi tipi araçların hareket ettirilebileceği tünel, teröristler tarafından Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında ikmal yolu olarak kullanılmış.

Hendekle ayrıca kara operasyonunda, birliklerin hareket alanını kısıtlayarak, ilerlemesini engelleme amaçlanıyordu.

Kaynak: DHA