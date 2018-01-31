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Burseya Dağı ve bazı köylerde taş süsü verilmiş mayın bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlerden arındırılan Burseya Dağı ile bazı köylerde ele geçirdiği taş süsü verilmiş mayınlar imha edildi.

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Burseya Dağı ve bazı köylerde taş süsü verilmiş mayın bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Teröristlerin yuvalandıkları bölgeler bir bir ele geçiriliyor.

Burseya'dan sonra hedef Bafelyun tepesi 

TSK ve ÖSO askerlerinin havadan ve karadan yaptığı operasyonlar sonucunda Afrin’e emin adımlarla ilerleme sürerken, stratejik öneme sahip Burseya Dağı ile bazı köyler teröristlerden arındırıldı.

Burseya Dağı terör örgütü PYD/PKK'dan alındı

Askerlerin bölgede dikkatli şekilde yaptığı temizlikte birbirinden ilginç el yapımı patlayıcılar (EYP) ele geçirildi. Teröristlerin köpük içine yerleştirerek taş süsü verdiği mayınlar imha edildi. 

Terör mevzilerinin imha edilme anı 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, taş, mayın, afrin
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