Burseya Dağı terör örgütü PYD/PKK'dan alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PYD-YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı, 9. gününe girdi.

Operasyon aşırı yağış ve sis sonrası havanın düzelmesiyle hız kazandı. Gece boyunca Kilis ve Hatay sınır hattından topçu atışları yapıldı.

Burseya Dağı'nda tanklar ve jetler terör hedeflerini bir bir vuruyor. https://t.co/jTyyMkXPz3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ocak 2018

TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den sabah saatlerinde terör örgütü PYD/PKK işgalindeki Burseya Dağı'na yönelik operasyon başlatmıştı.

Toplam 18 nokta kurtarıldı

Gece saatlerinde hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyon ile başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.

Burseya Dağı'nda şiddetli çatışmalar başladı. Bölgedeki son durumu TRT muhabiri @bculcuoglu aktardı. https://t.co/ALEuzR5hj6 pic.twitter.com/hImyKgdh7G — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 28 Ocak 2018

Burseya neden önemli?

Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor.

Terör hedefleri karadan ve havadan bombalanıyor

Terör mevzileri Kilis'te konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleriyle karadan, jetler tarafından da havadan hedef altına alındı.

Havadan ve karadan bombalanan bölgelerden yükselen dumanlar Kilis'ten de görüldü.

Terör hedefleri karadan ve havadan bombalanıyor.https://t.co/vSS819XWjV pic.twitter.com/aKNAheO4uj — TRT HABER (@trthaber) 28 Ocak 2018

Burseya’dan sonra hedef Bafelyun

Askeri yetkililer, saldırıların yapıldığı bölgedeki terör hedeflerinin savaş uçakları ve obüslerle vurulduğunu; ancak tamamen teröristlerden arındırılması için Cabel Burseya’nın ardından Bafelyun Tepesi'ne yöneleceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde terör hedeflerinin baskı altına alınmasının ardından Azez’deki Burseya Dağı ile Cinderes bölgesinden TSK birlikleri ve ÖSO güçleri, taarruza geçmişti.

Taarruz kapsamında bazı köyler, terör örgütü unsurlarından temizlenirken, Burseya Dağı’nın çeşitli noktaları da PYD’li teröristlerden arındırılmıştı.

TSK: 484 terörist etkisiz hale getirildi

Harekatın başladığı günden bu yana 484 terörist etkisiz hale getirildi. Terör yuvaları havadan savaş uçakları karadansa tanklarla tek tek yerle bir ediliyor.

Bir köy daha ele geçirildi

TSK ve ÖSO, PYD/YPG'nin işgali altında bulunan Afrin'in kuzeybatısındaki Ali Bekki köyü ele geçirildi.

Sınırda mevzi kazan teröristler tank atışıyla vuruldu

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Rasulayn kentinde PKK/YPG'li 10 kişilik terörist grubu, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından sınır hattında mevzi kazmaya başladı.

Son bir haftada taciz ateşlerinin yapıldığı bölgede mevzi kazıldığını fark eden güvenlik güçleri harekete geçti.

Sınırda konuşlu topçu birlikleri, mevzi kazılan yeri, tank atışıyla ateş altına aldı. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede atışın ardından yükselen alev topu da görüntülendi.

Yerli ve milli silahlarla hedefler ateş altında

Türkiye, Zeytin Dalı Harekatında yerli ve milli silahları kullanıyor. Fırtına obüsü, kirpi, çok namlulu roketatar, İHA gibi yerli yapım araçlar, silahlar ve mühimmat devrede.

Milli helikopter ATAK'ın da kullanıldığı harekatta, yine yerli yapım radar karıştırıcı KORAL da görev alıyor.

Sevkiyat devam ediyor

Erzurum Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı'ndan Suriye sınırına konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri konvoy, dün gece Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinden geçti.

Obüs ve zırhlı araçları taşıyan konvoyu gören Gölbaşılılar, onlara sevgi gösterisinde bulundu. Askeri konvoy alkış ve zılgıtlarla, Kilis'e uğurlandı.

Vatandaşlar uzun süre tekbir getirip 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı attı.

Kaynak: AA/TRT Haber