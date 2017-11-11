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'Bursa'da patlamaya ilişkin incelemeler büyük titizlikle sürüyor'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da iplik-boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Büyük bir titizlikle incelemeler devam ediyor." dedi.

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Bursada patlamaya ilişkin incelemeler büyük titizlikle sürüyor

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, bir toplantı için geldiği partisinin Bursa İl Başkanlığında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Büyük bir titizlikle incelemeler devam ediyor"

Bir gazetecinin "Bursa'da 8 Kasım'da bir iplik-boya fabrikasında meydana gelen ve 5 kişinin öldüğü 16 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin gelişmeleri" sorması üzerine Çavuşoğlu, konuyla ilgili ilk gün açıklama yaptığını anımsattı.

Çavuşoğlu, Bursa'ya gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük bir titizlikle incelemeler devam ediyor. Savcılık nezdindeki soruşturmada iki tutuklama söz konusu oldu. Dolayısıyla inceleme neticesi raporlar ortaya çıktığında daha detaylı bilgileri mutlaka paylaşacağız. Patlamanın ertesinde Bursa'da iki görevden alma söz konusu oldu. İnsan sağlığı ve iş güvenliği her şeyin önünde gelir. Bizim bakış açımız budur. Dolayısıyla burada görevinde ihmali olduğunu düşündüklerimiz varsa mutlaka onlarla ilgili bakanlığımız gereken tedbirleri alacak, tasarrufta bulunacaktır."

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, daha sonra parti binasında basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'daki patlama
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