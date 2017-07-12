  • 12 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Bursa'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

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Bursada DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ile İnegöl ve Orhangazi'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişinin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. 

Etiketler: bursa, DEAŞ, Terörle Mücadele, gözaltı
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