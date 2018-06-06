Bursa ve İstanbul’da FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye karşı yürütülen soruşturma kapsamında daha önce görevlerinden ihraç edilen, açığa alınan veya emekli olan 16 polis ve eski Bursa Polis Koleji müdürü olan emekli birinci sınıf emniyet müdürü C.D. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa ve İstanbul'da şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, eski Bursa Polis Koleji müdürü olan emekli birinci sınıf emniyet müdürü C.D. ve daha önce görevlerinden ihraç edilen ve açığa alınan 16 eski polis gözaltına alındı.

Kaynak: AA