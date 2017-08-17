Bursa merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 7 tutuklama

Bursa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen aralarında doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 kişi serbest bırakılırken adliyeye götürülen 11 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa polisi tarafından örgütün öğretmen ve doktor yapılanmasına yönelik Bursa, İzmir ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda içinde güncel kurban bağış listelerinin de yer aldığı çok sayıda örgütsel doküman ve 1 dolar ele geçirilmişti.

Örgütün doktor yapılanmasının içinde yer alan ve kendini gizleyen bir şüphelinin de örgütsel faaliyetleri deşifre edilmişti. Şüpheli doktorun halen kamu hastanesinde çalıştığı, örgütün yapılanmasında üst yönetici konumunda olduğu ve "ByLock" görüşmelerini ise bir başka örgüt üyesi üzerinden yaptığı tespit edilmişti.

Şüphelilerin tamamının "ByLock" programını kullandıkları ve bazılarının FETÖ elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdığı belirlenmişti.