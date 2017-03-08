Bursa hayatını kaybeden kadın işçi için ağladı

Bursa-Ankara karayolunda dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren işçilerden Leyla Yalçın için cenaze töreni düzenlendi.

Yalçın'ın cenazesi, merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki Pancarlık Camisi'ne getirildi.

Törene, Leyla Yalçın'ın eşi Sunay Yalçın, babası Remzi ve annesi Ümmügül Vatan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Müezzinoğlu, aile bireylerine taziyelerini iletti.

Burada kılınan namazın ardından, cenaze aracına konulurken kızının tabutuna sarılan anne Ümmügül Vatan'ı, Bakan Müezzinoğlu "Allah sabır versin" diyerek teselli etti.

Yalçın'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Hamitler Mezarlığı'na götürüldü.

Leyla Yalçın'ın, 1 ve 8 yaşlarında, Selin ile Tuana adlı çocukları bulunduğu öğrenildi.