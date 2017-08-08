  • 08 AĞUSTOS 2017, SALI

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Buradasınız : » » 'Bursa-Bilecik karayolunun standardının yükseltilmesi gerekiyor'

'Bursa-Bilecik karayolunun standardının yükseltilmesi gerekiyor'

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Bursa-Bilecik karayolundaki çalışmalara ilişkin, o yol önemli bir güzergah bu sebeple standardının yükseltilmesi gerekir" dedi.

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Bursa-Bilecik karayolunun standardının yükseltilmesi gerekiyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Bursa-Bilecik karayolundaki çalışmalara ilişkin, "O yol esasında Bilecik için olduğu kadar Bursa ve Marmara'nın da önemli bir güzergahı. Dolayısıyla o yolun hızlanması ve standardının yükselmesi gerekir. Bitmiş ihalenin başlanan sürecini hızlandırmak için gayret göstereceğiz." dedi.

Tüfenkci, Vali Tahir Büyükakın'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Bilecik'te bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Bilecik'in manevi iklimi, tarihsel süreci ve insanları itibarıyla bölgenin öne çıkan illerinden biri olduğunu vurgulayan Tüfenkci, "Bilecik değişime, dönüşüme ve gelişime açık illerden birisi. Sanayi üssü ve aynı zamanda ticaretin gelişmesi noktasında kavşakta bulunması hesabıyla bu noktadaki atılacak adımlarla beraber kentin büyüdüğünü ve değiştiğini kısa zamanda görebiliriz." diye konuştu.

Tüfenkci, Bursa Yenişehir Havaalanı'ndan Bilecik'e kara yoluyla geçtiğini aktararak, Bursa-Bilecik karayolu yapımının sürdüğünü ancak çalışmaların yavaş ilerlediğini ifade etti.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile akşam bir toplantıda bir araya geleceklerini belirten Tüfenkci, "Orada bu konuyu kendisine iletip biraz daha hızlanması noktasında inşallah bir talimatını buradaki şantiyeye ve Karayolları Genel Müdürlüğüne vermesini sağlayacağız. Çünkü o yol esasında Bilecik için olduğu kadar Bursa ve Marmara'nın da önemli bir güzergahı. Dolayısıyla o yolun hızlanması ve standardının yükselmesi gerekir. Bitmiş ihalenin başlanan sürecini hızlandırmak için gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, iş adamlarıyla Bozüyük ve kent merkezinde çeşitli vesilelerle bir araya geleceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İş adamlarıyla ilin ve gelişmenin önündeki sıkıntıları konuşacağız. Esas Türkiye ekonomisinin gelmiş olduğu nokta ve Türkiye ekonomisinin içinde Bilecik'in refah düzeyini artırmak için neler yapılabilir, buradaki insanların yaşam standardını nasıl yükseltebiliriz? Bunları konuşacağız. Milletvekillerimiz çok ciddi bir şekilde takip ediyorlar. Belediyemiz hizmet noktasında tecrübesiyle öne çıkıyor."

Ziyarette, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bazı milletvekilleri de hazır bulundu.

Etiketler: Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
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