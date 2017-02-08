'Bundan sonraki hedef tabii ki Rakka operasyonu'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Toplantısı"nın ardından Marriott Hotel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesini sorması üzerine Çavuşoğlu, Erdoğan ve Trump'ın son derece faydalı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Görüşmede, ikili ilişkileri güçlendirme ve ivme kazandırma konusunda ortak iradelerin dile getirildiğini belirten Çavuşoğlu, liderlerin ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular ve özellikle de terörle mücadeleyi birlikte değerlendirme fırsatı bulduklarını, ele alınan konulardan birinin de DEAŞ ile mücadele olduğunu ifade etti.

Suriye, Irak ve diğer konulardaki ortak tutumun yanında DEAŞ ile mücadelenin de ortak hedef olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin bugüne kadar DEAŞ ile mücadelede nasıl etkili olduğunu, neler yaptığını açık ve net şekilde Sayın Trump'a da telefon görüşmesinde anlamıştır." dedi.

"El Bab operasyonun bir an önce tamamlanması gerekiyor"

İki liderin görüşmesinde bundan sonraki süreçte neler yapılması gerektiğini de ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki süreçte DEAŞ için üç kritik şehir var. Suriye'de El-bab ve Rakka, Irak'ta Musul, DEAŞ için stratejik bir şehir. Bu şehirlerden DEAŞ'ın temizlenmesi ve yenilgiye uğratılması için ortak mücadele etme konusunda iradeyi de belirtmişlerdir. Bu sebeple önümüzdeki süreçte öncelikle El Bab operasyonun bir an önce tamamlanması gerekiyor. Son günlerde, bizim özel kuvvetlerimiz, askerlerimiz ve Özgür Suriye Ordusuna mensup askerler ciddi mesafe katetmişlerdir. Koalisyonun da havadan verdiği destek, Rusya'nın DEAŞ'a yönelik yaptığı operasyonlarda katkı sağlamıştır. Bir an önce bu operasyonu tamamlamak istiyoruz."

"Özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz"

Bundan sonraki hedefin Rakka operasyonu olacağına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki hedef tabii ki Rakka operasyonudur. Rakka operasyonunun da başka terör örgütleriyle değil, doğru kişilerle yapılması gerekiyor. Başından bu yana Rakka operasyonunun, Suudi Arabistan'ın da bu konudaki düşüncesi aynıdır. Biz bölgesel ülkeler ve koalisyonun içindeki ülkeler olarak özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz, sokmamız gerekiyor. Arazide de muhalif güçlerle, yani ılımlı muhaliflerle, Özgür Suriye Ordusu ile iş birliği yapmamız gerekiyor. DEAŞ gibi bir terör örgütü ile mücadelede diğer terör örgütlerine bel bağlamamız lazım. Onlara güvenmememiz gerekiyor. Aksi takdirde Suriye'nin geleceği için çok ciddi hata olur. Bir önceki yönetime Türkiye ve Suudi Arabistan olarak anlatmaya çalıştık, maalesef sözümüzü de dinletemedik. Maalesef PYD/YPG gibi... Aslında sadece ideolojisi farklı hedefleri bakımından DEAŞ'tan farklı olmayan bir terör örgütüne destek verildi. Bu da bizi üzmüştür. Suriye'nin geleceği için çok tehlikeli bir adım olduğunu söyledik. Biz, tüm bu şehirlerde ve genel anlamda DEAŞ ile mücadele konusunda ABD ile iş birliği yapacağız. Bundan sonraki mücadelemizin daha etkili olacağına, DEAŞ'ı kısa sürede Suriye'den ve Irak'tan temizleyebileceğimize inanıyoruz."