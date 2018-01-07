Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov: Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin iyileştirilmesi lazım

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Balat'ta "Demir Kilise" olarak bilinen Stevi Stefan Kilisesi'nin açılış töreninde konuştu. Borisov, katılımcılara, "Karşınızda dünyada emsali görülmemiş bir muhteşem kilise bulunuyor. Hemen Haliç Körfezi'nin yanı başında dinimiz temsil ediliyor, dinimize saygı gösteriliyor." diye seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kilisenin yeniden canlandırılması için destek istediklerini ve Erdoğan'ın bu konuda verdiği sözü yerine getirdiğini anlatan Borisov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Bulgaristan'daki Müslümanlar birer dostluk köprüsüdür"

Bulgaristan Başbakanı Borisov, bu yıl Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin normalleştirilmesi, iyileştirilmesi için çaba harcanması gerektiğini belirterek, "Birkaç yıl önce Strazburg'ta bulunduğumda zaten iyi ilişkiler olduğunu görmüştük. İş ilişkileri, ticaret ve güvenlik ilişkileri yeni bir iyileşme sürecine girmek durumundadır. Ülkelerin büyük küçük olması önemli değil, hepimizin bir katkısı olabilecektir. Biz, olabildiğince katkı sağlayacağız. İnanıyorum ki bu, en doğru yoldur." dedi.

Boyko Borisov, Bulgaristan'ın 1 Ocak'tan itibaren AB dönem başkanlığı yaptığına değinerek, Bulgaristan'ın her zaman hem İslam hem Hristiyan alemiyle mükemmel ilişkiler tesis etmek istediğini söyledi.

Terörizmin her yerde olduğunu belirten Borisov, "Ancak müştereken bu kötülükle mücadele edebiliriz, bilgi mübadelesiyle bunu yapabiliriz." diye konuştu.

Bulgaristan Başbakanı Borisov, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sonuçlardan bahsediyoruz, sebeplere bakacak olursak, kader bizi coğrafi ve siyasi olarak olarak birlikte yaşamaya mahkum etti. Biz diğerlerini fark etmek zorundayız. Öyle bir günde yaşıyoruz ki bütün dünya için değil ama en azından bütün Avrupa, bütün Balkanlar'da bir Hristiyan, bir Müslüman ülkenin nasıl olduğunu, nasıl davrandığını gösterecektir. Sofya ve İstanbul gerçekten etnik hoşgörü açısından kıskanılacak örnektir. Sofya'da 1 kilometrekare alanda Katolik kilise, sinagog ve cami var. Hepimiz barış ve huzur içinde bir arada yaşıyoruz."

Erdoğan'ın "Karma topluluklar ve göçmenler ihtilafların halli için kullanılması gerekir." sözlerini aktaran Borisov, "Müstesna bir şansa sahibiz. Bulgaristan göçmenleri, Bulgaristan'daki Müslümanlar birer dostluk köprüsüdür, bir güvenlik teminatıdır, etnik hoşgörü için birer güvencedir." ifadelerini kullandı.

"Olabildiğince katkı sağlayacağız"

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, bugünü, "sembolik anlamı büyük" ve "Avrupa'ya yönelik bir sinyal" şeklinde tanımlayarak, "Bulgaristan'ın Avrupa Birliğindeki başkanlığı Türkiye'den mi başlıyor?" diye sorulduğunu dile getirdi. Borisov, şunları söyledi:

"Türkiye, büyük bir devlettir ve Avrupa'nın en büyük komşusudur. Bizler elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macron'la yaptığı görüşmeyi büyük bir ilgiyle izledik, Dışişleri Bakanı'nın temaslarını izliyoruz. 2018 yılında Türkiye ile AB ilişkilerinin normalleştirilmesi, iyileştirilmesi için çaba harcamamız lazım. Birkaç yıl önce Strazburg'ta bulunduğumda zaten iyi ilişkiler olduğunu görmüştük. İş ilişkileri, ticaret ve güvenlik ilişkileri yeni bir iyileşme sürecine girmek durumundadır. Ülkelerin büyük küçük olması önemli değil, hepimizin bir katkısı olabilecektir. Biz, olabildiğince katkı sağlayacağız. İnanıyorum ki bu, en doğru yoldur."

Açılışta bulunmaktan onur duyduğunu ifade eden Borisov, "2017 zor bir yıldı, 2018'de barış, huzur, refah olsun. Canı gönülden Türk halkına en iyi temennilerimi iletiyorum." dedi.

Kaynak: AA