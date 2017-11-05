  • 05 KASIM 2017, PAZAR

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Bülent Ecevit ölümünün 11. yılında anıldı

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, vefatının 11'inci yılında mezarı başında anıldı.

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Bülent Ecevit ölümünün 11. yılında anıldı

Ecevit'in vefatının 11'inci yılı nedeniyle Devlet Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka ve partililer katıldı. Ecevit'in kabrine çelenk ve karanfil bırakılmasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, dua okundu.

Aksakal, törende yaptığı konuşmada, Ecevit'in siyasi yaşamı boyunca vatanın ve milletin varlığı, halkın mutluluğu ve dünyada barış için siyaset yaptığını belirterek, Ecevit'in yetiştirdiği demokratik solcular olarak, geçen 11 yıl içerisinde onun yolundan ve ilkelerinden ayrılmadıklarını, Demokratik Sol Parti'nin yarım asırdır süren bu yolda sonsuza dek var olacağını ifade etti.

Rahşan Ecevit de, tören öncesi mezarlığa gelerek eşinin kabrini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da, "Siyaset yaşamı boyunca halkın ve ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmuş Karaoğlan Bülent Ecevit'i saygı ve özlemle anıyorum." dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: bülent ecevit, ölümünün 11. yılı
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