  • 15 OCAK 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.727
    EURO 3.965
  • BIST 81524.32
    ALTIN 143.486
Buradasınız : » » Bugünün gündem özeti (15.01.2017)

Bugünün gündem özeti (15.01.2017)

Bugünün gündem özeti şöyle;

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Bugünün gündem özeti (15.01.2017)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

EKONOMİ

1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünün Halep’e yardım kampanyası çerçevesinde yola çıkaracağı yardım tırlarını uğurlama törenine katılacak.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail-Filistin sorununun çözümü amacıyla düzenlenecek Ortadoğu Barış Konferansı’na iştirak edecek.

2- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası 1. ön eleme turu B Grubu'ndaki 4. ve son maçında THF Spor Salonu'nda Estonya ile karşı karşıya gelecek.

2- Spor Toto Süper Lig'de 17. haftaya Kasımpaşa-Gençlerbirliği, Gaziantepspor-Antalyaspor, Fenerbahçe-Adanaspor maçlarıyla devam edilecek.

3- Basketbolda Spor Toto All-Star 2017 organizasyonu Ülker Sports Arena'da düzenlenecek.

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde sezonun ilk yarısı, Beşiktaş-Canik Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Girne Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak.

5- Voleybolda Kadınlar Kupa Voley final etabı maçları TVF Başkent Voleybol Salonu'nda başlayacak.

- Organizasyonun ilk gününde VakıfBank-Nilüfer Belediyespor, Galatasaray-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA-Halkbank, Fenerbahçe-Sarıyer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

6- TFF 1. Lig'de 17. haftaya, Bandırmaspor-Samsunspor, Göztepe-Denizlispor, Eskişehirspor-Altınordu, Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu müsabakalarıyla devam edilecek.

7- Spor Toto 2 ve 3. Liglerde ikinci yarının ilk hafta maçları tamamlanacak.

8- Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Ordu'da sona erecek.
 

Etiketler: gündem, gündem özeti
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER