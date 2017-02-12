Bugünün gündem özeti (12.02.2017)

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan, üç Körfez ülkesini kapsayan turunun ilk durağı olan Bahreyn'e hareket edecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi'ne toplantısına iştirak edecek.

2- Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 97. yıl dönümü programına, AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısına katılacak.

3- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti İl Danışma Meclisi'ne iştirak edecek.

4- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ağrı'da AK Parti Ağrı İl Danışma Toplantısına katılacak, Valiliği ziyaret edecek.

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, esnaf temsilcileri ve işadamları ile kahvaltı bir araya gelecek, Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi Amirliği açılışına katılacak, AK Parti İl Danışma Kuruluna iştirak edecek, şehit ailesi ve esnaf ziyareti gerçekleştirecek ve STK temsilcileri ile akşam yemeğinde buluşacak.

6- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Toplantısı Değerlendirme Oturumu sonrasında gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı yapacak.

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Boyabat Sanayi Sitesi'ni ziyaret ederek iş adamları ile toplantı yapacak, Valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Danışma Meclisi'ne katılacak, sanayici ve iş adamları ile bir araya gelecek.

2- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan illerde Cazibe Merkezleri toplantılarına iştirak edecek.

- Elvan ayrıca valilik ziyaretlerinde bulunacak.

3- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt TSO Yönetim Kurulu üyeleri ve yatırımcılarla toplantı yapacak, AK Parti Gümüşhane Genişletilmiş İl Danışma Meclisi'ne katılacak, Gümüşhane'de Belediye ve Valiliği ziyaret edecek, Gümüşhane TSO ve Esnaf Odaları Yönetim Kurulu üyeleri ve yatırımcılarla bir araya gelecek.

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin açılış töreni Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla Kazım Karabekir Stadı'nda yapılacak.

2- Hentbolda Kadınlar EHF Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında Ardeşen Gençlik, Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımını konuk edecek.

3- Spor Toto Süper Lig'de 20. haftaya Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor-Antalyaspor, Kasımpaşa-Medipol Başakşehir, Galatasaray-Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

4- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta Anadolu Efes-Best Balıkesir, Fenerbahçe-Yeşilgiresun Belediyespor müsabakalarıyla sürecek.

5- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 17. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe, Beşiktaş Akatlar Arena'da karşılaşacak.

- Günün diğer maçlarında BOTAŞ-Galatasaray, Mersin Büyükşehir Belediyespor-Girne Üniversitesi, Canik Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 15. haftası VakıfBank-Sarıyer Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

7- Voleybolda Efeler Ligi'nin 15. haftasına Maliye Piyango-Şanlıurfa Memleketspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor karşılaşmalarıyla devam edilecek.

8- Hentbolda Bayanlar Süper Lig'in 18. haftasına 2, Erkekler Süper Lig'in 17. haftasına ise 5 maçla devam edilecek.

9- TFF 1. Lig'de 20. haftaya Bandırmaspor-Altınordu, Sivasspor-Samsunspor, Giresunspor-Şanlıurfaspor, Adana Demirspor-Büyükşehir Gaziantepspor müsabakalarıyla devam edilecek.

10- Spor Toto 2. Lig'de 22, Spor Toto 3. Lig 2 ve 3. gruplarda ise 22. hafta karşılaşmaları oynanacak.