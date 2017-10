Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Bugün de bazı sıkıntılar yaşayabiliriz ama bizim ülkemiz güçlü bir ülke. Milletimizin o güçlü iradesi ve kararlı tutumu olduğu müddetçe biz büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. En ufak bir kaygınız olmasın" dedi.

Elvan, Karaman'da Yunus Emre Konferans Salonu'nda yapılan AK Parti Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi'nde, birlik ve beraberlik içerisinde daha güçlü bir şekilde yola devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin önüne engellerin çıkartılmak istendiğine dikkati çeken Elvan, "Bizim aşkımız bir, davamız bir. Bizim sevdamız bir, ülkümüz bir. Bizim reisimiz bir, yoldaşımız bir. Engel üstüne engel koyuyorlar. Bunları biz 2002 yılından beri yaşıyoruz, yaşadık. Belki bundan sonraki süreçte de yaşayacağız. Neler, neler yaptılar. Muhtıralar mı, darbe girişimleri mi, parti kapatma kararları mı, o yöndeki girişimleri mi? Nelerle karşılaştık. Bunların her birini sizlerle birlikte aştık." diye konuştu.

"Millete hizmet yolculuğumuz devam edecek"

Yeni Türkiye'nin inşasında kimsenin kendilerini vazgeçiremeyeceğini vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Bugün de bazı sıkıntılar yaşayabiliriz, ama bizim ülkemiz güçlü bir ülke. Milletimizin o güçlü iradesi ve kararlı olduğu müddetçe biz büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz. En ufak bir kaygınız olmasın. Yeter ki önderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olun. Çünkü biz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesinden hareket ediyoruz. Her şey insan için, her Türkiye için. Bugüne kadar yaptığımız her yatırım, gerçekleştirdiğimiz her proje, milletimizin ihtiyacını karşılamak, yolunu açmak daha da önemlisi gönül yollarını aşmak ve açık tutmak içindir. Millete hizmet yolculuğumuz devam edecek. Bu yolculuk milletimizin iradesiyle Türkiye’yi dünyada her alanda ilk sıralara taşıyana kadar devam edecek."

"Bugüne kadar yolumuza çıkan çetelerden asla korkumuz olmadı"

Bakan Lütfi Elvan, darbe girişimlerine hiçbir zaman pabuç bırakmadıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da işgalcilere karşı, FETÖ'cü darbeci hainlere karşı millet olarak destan yazdık. Millet iradesini hiçe sayıp Türkiye'yi işgal planı yapanların, tuzaklarını boyunlarına geçirdiniz. Bu millet büyük bir millettir. Bu millet istiklaline aşık bir millettir. Bu millet Allah'ın izni ile geleceğine gölge düşürmedi, düşürmeyecektir. Biz yoldaş olarak milletimizi gördüğümüz için milletimizle omuz omuza yürüdüğümüz için bu güzel işler oluyor ve olmaya da devam edecek. Bugüne kadar yolumuza çıkan çetelerden asla korkumuz olmadı."