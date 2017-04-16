  • 16 NISAN 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.739
    EURO 3.971
  • BIST 90063.69
    ALTIN 154.607
Buradasınız : » » 'Bugün millet, devlet ve 80 milyon insanımız kazanmıştır'

'Bugün millet, devlet ve 80 milyon insanımız kazanmıştır'

Bakan Albayrak, anayasa değişikliğinin oylandığı halkoylaması sonucuna ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bugün millet, devlet ve 80 milyon insanımız kazanmıştır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Bugün millet, devlet ve 80 milyon insanımız kazanmıştır. Sandığa katılım, şeffaf oy süreci ile Türkiye dünyaya demokrasi dersi vermiştir." ifadelerini kullandı.

Albayrak, anayasa değişikliğinin oylandığı referandum sonucuna ilişkin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Büyük Türkiye'nin temeli bu tarihi günde aziz milletimizin feraseti ile atılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türk halkına teşekkürlerini sunan Albayrak, şunları belirtti:

"Cenab-ı Allah'a hamdolsun. Büyük Türkiye'nin temeli, bu tarihi günde aziz milletimizin feraseti ile atılmış oldu. Teşekkürler Türkiye. Cumhurbaşkanlığı sistemi ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Bugün millet, devlet ve 80 milyon insanımız kazanmıştır. Sandığa katılım, şeffaf oy süreci ile Türkiye dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Artık kucaklaşma ve 'Büyük Türkiye' için gayret zamanıdır."

Etiketler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, anayasa değişikliği, referandum, twitter
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER