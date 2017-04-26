Bugün hava nasıl olacak?

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğusu ile güneybatı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte hafif sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 6 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C

Az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C

Az bulutlu

ISTANBUL °C, 19°C

Az bulutlu

KIRKLARELI °C, 22°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MANISA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Az bulutlu

CANKIRI °C, 18°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Az bulutlu

YOZGAT °C, 16°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 22°C

Az bulutlu

BOLU °C, 19°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Az bulutlu

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Az bulutlu

IĞDIR °C, 17°C

Az bulutlu

KARS -6°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 24°C

Az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 21°C

Az bulutlu

GAZIANTEP °C, 23°C

Az bulutlu

SIIRT °C, 22°C

Az bulutlu