Bugün hava nasıl olacak?

Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğusu ile güneybatı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte hafif sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 6 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 22°C
Az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 21°C
Az bulutlu
ISTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu
KIRKLARELI °C, 22°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, güney kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MANISA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu
CANKIRI °C, 18°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu
YOZGAT °C, 16°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 22°C
Az bulutlu
BOLU °C, 19°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Az bulutlu
IĞDIR °C, 17°C
Az bulutlu
KARS -6°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 20°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 24°C
Az bulutlu
DIYARBAKIR °C, 21°C
Az bulutlu
GAZIANTEP °C, 23°C
Az bulutlu
SIIRT °C, 22°C
Az bulutlu