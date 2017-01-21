Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Afyonkarahisar, Karaman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Konya'nın güney ve batısı ile Van'nın güney, Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçecek.

Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mardin çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

BURSA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

ISTANBUL °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 2°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

IZMIR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAHRAMANMARAŞ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Karaman çevreleri ile Konya'nın güney ve batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AKSARAY °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ve batı kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ÇORUM °C, 3°C

Parçalı bulutlu

ORDU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 6°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur, iç kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevreleri ile Van'nın güney kesimlerinin kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu