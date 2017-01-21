Bugün hava nasıl olacak?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Afyonkarahisar, Karaman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Konya'nın güney ve batısı ile Van'nın güney, Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçecek.
Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mardin çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
ISTANBUL °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 2°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
IZMIR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
UŞAK °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAHRAMANMARAŞ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Karaman çevreleri ile Konya'nın güney ve batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
AKSARAY °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 3°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ve batı kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ÇORUM °C, 3°C
Parçalı bulutlu
ORDU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 6°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur, iç kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevreleri ile Van'nın güney kesimlerinin kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 10°C
Parçalı bulutlu
DIYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu