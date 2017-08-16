Bugün hava nasıl olacak? 16 Ağustos 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri ile Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ve Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli ve Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli çevresinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçeleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sabah saatlerinde il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Denizli'nin güney (Serinhisar, Acıpayam, Çameli) ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kıyı Ege' de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

AYDIN °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusu ile iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevreleri ile bölgenin iç kesimlerinin (Toroslar Mevkii) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç (Elmalı, Korkuteli) ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güneybatı (Altınyayla, Gölhisar, Çavdır, Tefenni) ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevreleri, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Iğdır çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 37°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAKKARİ °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SIIRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu