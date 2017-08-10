Bugün hava nasıl olacak? (10.08.2017)

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

CANKIRI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun kıyı kesimlerinin yere yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞIRNAK °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 42°C

Az bulutlu ve açık