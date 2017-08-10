Bugün hava nasıl olacak? (10.08.2017)

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELI °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
CANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun kıyı kesimlerinin yere yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞIRNAK °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 42°C
Az bulutlu ve açık